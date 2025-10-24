อุบัติเหตุใหญ่ประชาอุทิศ แท็กซี่วูบ พุ่งกวาดรถ 6 คัน พังยับ เจ็บระนาว 14 คน หนึ่งในนั้นเสียชีวิต เจ้าตัวอ้าง ไม่รู้สึกตัว พร้อมรับผิดชอบ
เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 24 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ราษฎร์บูรณะ รับแจ้งเหตุรถเฉี่ยวชนกันหลายคัน มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก บริเวณใกล้ปากซอยประชาอุทิศ 21 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและหน่วยกู้ชีพ
ที่เกิดเหตุบนถนนประชาอุทิศ เป็นถนนสองเลน พบรถกระจัดกระจายเต็มถนน มีเสียงร้องครวญจากผู้บาดเจ็บขอความช่วยเหลือจำนวนมาก จุดแรกพบรถโดยสารซูบารุ สีเขียว สาย 09 วิ่งระหว่างวัดทุ่งครุ–ตลาดบางปะกอก ทะเบียน พข 6088 กทม. สภาพพังยับเยิน หลังคารถหลุดออกจากตัวถัง ผู้โดยสารกระเด็นนอนเกลื่อนพื้นถนน หลายคนได้รับบาดเจ็บหนัก อาสากู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ใกล้กันพบรถกระบะโตโยต้า สีขาว ทะเบียน 7กฬ 3194 กทม. สภาพกันชนหลังยุบ ประตูซ้ายบุบ ส่วนท้ายรถพังยับ ใกล้กันพบรถจยย.ฮอนด้า สีดำ ทะเบียน 8ขภ 3081 กทม. ล้มคว่ำอยู่ กล่องอาหารกระเด็นหล่นข้างทาง ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
ห่างออกไปอีกเล็กน้อย พบรถแท็กซี่ ทะเบียน หอ 2030 กทม. สภาพด้านหน้าพังยับเยิน พุ่งชนอัดรถจยย.ฮอนด้าคลิ๊ก สีขาว ทะเบียน สสธ 781 กทม. จนถูกเบียดเข้าขอบฟุตปาธได้รับความเสียหาย ผู้ขับขี่เป็นหญิงได้รับบาดเจ็บสาหัส นอกจากนี้ ยังพบรถยนต์มิตซูบิชิ สีขาว ทะเบียน 4ขข 7764 กทม. ถูกชนท้ายพังเสียหายอีกหนึ่งคัน รวมรถที่เสียหายทั้งหมด 6 คัน
จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว จำนวน 14 ราย โดยถูกนำส่ง รพ.สุขสวัสดิ์ 11 ราย, รพ.ราษฎร์บูรณะ 1 ราย, รพ.IMH 1 ราย และ รพ.บางปะกอก 1 ราย ซึ่งเป็นหญิงอาการสาหัส ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบถาม นายสุริยา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี คนขับรถซูบารุ กล่าวว่า ตนขับรถจนมาถึงปากซอยประชาอุทิศ 19 ก็ชะลอให้รถออกจากซอยก่อน จู่ๆ แท็กซี่คันหนึ่งพุ่งชนเข้าท้ายรถอย่างแรง รถตนเสียหลักข้ามเลน แล้วแท็กซี่ก็ยังไม่หยุด ยังพุ่งชนรถอีกหลายคันกระทั่งเกิดเหตุอลหม่านดังกล่าว
ขณะที่คนขับแท็กซี่คันเกิดเหตุ ทราบชื่อคือ นายชัยพัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 64 ปี เปิดเผยโดยอ้างว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่ขับรถมา จู่ๆ ก็วูบไป ไม่รู้สึกตัว จำอะไรไม่ได้ แต่ยอมรับผิดและพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง เบื้องต้นตำรวจจะได้เชิญตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบปากคำ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง ก่อนดำเนินการต่อไป