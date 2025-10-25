ราคาทองวันนี้ 25 ต.ค.68 ดีดแรงมาก ประกาศครั้งแรก เทียบราคาปิดวานนี้

ราคาทองวันนี้ 25 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ พุ่งแรงมาก ประกาศครั้งแรก รีบตัดสินใจ เทียบราคาปิดวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 64,500 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 25 ต.ค.2568 ปรับเพิ่มขึ้น 600 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 64,500 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.09 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,600 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 63,700 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ของวันนี้
สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 62,322.76 บาท และมีราคาขายออกที่ 64,500 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 4,114.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 25 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,600 บาท
• ขายออก บาทละ 63,700 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 62,322.76 บาท
• ขายออก บาทละ 64,500 บาท