แนวทางการใช้ถ้อยคำเพื่อ แสดงความอาลัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สำนักงานราชบัณทิตยสภา ได้ให้แนวทางการใช้ราชาศัพท์และถ้อยคำเพื่อแสดงความอาลัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม เมื่อปี พ.. 2559 อ้างอิงจากคำชี้แจงของสำนักงานราชบัณทิตยสภา เมื่อครั้งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้อธิบายการใช้วลีเสด็จสู่สวรรคาลัยว่า ควร ละการใช้คำว่าส่งและใช้ถ้อยคำว่าเสด็จสู่สวรรคาลัยหรือพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเพื่อความถูกต้องตามหลักราชาศัพท์ และเพื่อให้ถ้อยคำมีความงดงาม เหมาะสมกับพระเกียรติยศ

สำนักงานราชบัณทิตยสภาได้อธิบาย คำว่าสวรรคาลัยความหมายตาม พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. 2542 (ปัจจุบันใช้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.. 2554) คือ เป็นคำกริยา หมายความว่า ตาย (ใช้แก่เจ้านายชั้นสูง) ซึ่งไม่ได้หมายถึงการส่งเสด็จไปสู่สวรรค์ ทำให้การใช้คำว่าสวรรคาลัยเป็นการสื่อความหมายไม่ถูกต้องนั้น เป็นความเข้าใจที่เกิดจากการแปลตรงตามรูปศัพท์

โดยแท้จริงแล้วคำว่าสวรรคาลัยมาจากคำว่าสวรรค” (สะหวันคะ) และอาลัยซึ่งคำว่าสวรรค, สวรรค์เป็นคำนาม หมายถึง โลกของเทวดา, เมืองฟ้า คำว่าอาลัยที่เป็นคำนาม มีความหมายว่า ที่อยู่ ที่พัก ดังนั้น วลีสู่สวรรคจึงหมายถึง สู่ที่อยู่ในสวรรค์ สู่ที่พักในสวรรค์ ส่วนวลีเสด็จไปสู่สวรรคาลัยจึงสื่อความหมายได้ว่า (พระองค์) เสด็จสู่สวรรคาลัย หรือ (พระองค์) เสด็จสู่สรวงสวรรค์

ตามความเห็นของ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี ประธานคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ การใช้ราชศัพท์แห่งราชบัณฑิตยสถาน ศาสตราจารย์พิเศษจำนง ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต และที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และอาจารย์จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์ รองประธานคณะกรรมการฯ มีความเห็นพ้องกันว่า พระองค์ทรงมีบุญญาบารมีที่จะเสด็จไปสู่สรวงสวรรค์ด้วยพระองค์เอง

ดังนั้น หากละการใช้คำว่าส่งออกไป เหลือเสด็จสู่สวรรคาลัยหรือใช้คำว่าพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยก็จะทำให้ถ้อยคำดูสวยงามและสื่อความหมายได้ชัดเจน

นอกจากนี้ สำนักงานราชบัณทิตยสภายังชี้แจงหลักการใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้าว่า ให้ระบุชื่อบุคคล คณะบุคคล และหน่วยงาน หลังคำว่าข้าพระพุทธเจ้าอาทิ

ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก ภักดี

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน โรงเรียน

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท

