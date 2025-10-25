เปิดคดีสะเทือนวงการสีกากี หลัง ก.ร.ตร. ชี้มูล บิ๊กต่อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล และตำรวจกว่า 200 นาย เอี่ยวเว็บพนันออนไลน์
จากกรณีมีรายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) มีมติเมื่อวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา ชี้มูลว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล อดีต ผบ.ตร. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกกว่า 200 นาย มีมูลความผิดทางวินัยกรณีถูกกล่าวหาว่ามีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากขบวนการส่วยเว็บพนันออนไลน์
สืบเนื่องมาจาก นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร. ตั้งแต่เดือนมี.ค.2567 โดย ก.ร.ตร. ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนานกว่า 7 เดือน มีการรวบรวมเอกสารจากหลายหน่วยงานและตรวจสอบย้อนหลังหลายปี จนกระทั่งมีมติในที่สุด
หลังจากนี้ ก.ร.ตร. จะเปิดโอกาสให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อกล่าวหา เพื่อนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งในการกำหนดโทษทางวินัยว่าจะมีความร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง ก่อนจะส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่สามารถตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ้ำได้ เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่หรือข้อโต้แย้งสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงรูปคดี โดย ก.ร.ตร. ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน
ทั้งนี้ ในการพิจารณาโทษเนื่องจากผู้ถูกร้องเป็นตำรวจยศ พล.ต.อ. จะมีคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษ ประกอบด้วยรอง ผบ.ตร.และจเรตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์, พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี, พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง,
พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร พล.ต.อ.สำราญ นวลมา และ พล.ต.อ อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ จะเป็นผู้พิจารณา ภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี หลังจากที่เกษียณอายุราชการ โดยมีโทษตั้งแต่ผิดวินัยไม่ร้ายแรงและวินัยร้ายแรง โดยมีโทษปลดออกและไล่ออก
สำหรับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) นั้นประกอบด้วย พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม เป็นประธานกรรมการ, พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร เป็นกรรมการ, พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน เป็นกรรมการ,
นางสมศรี หาญอนันทสุข เป็นกรรมการ, นายสุนทร พยัคฆ์ เป็นกรรมการ, นางสาวสุกลภัทร ใจจรูญ เป็นกรรมการ, นางอริยา แก้วสามดวง เป็นกรรมการ และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตช. เป็นกรรมการและเลขานุการ
- อ่านข่าว : ‘พ.ต.ท.’ ลูกน้องคนสนิท ‘บิ๊กโจ๊ก’ มอบตัว หลังถูกออกหมายจับ เอี่ยวเว็บพนันใหญ่ภาคใต้
- อ่านข่าว : เปิดเซฟ ‘บิ๊กต่อ’ หลังพ้น ผบ.ตร. รวย 209 ล้าน มีที่ดิน-บ้าน ในอังกฤษ 2 หลัง
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากบัญชีของ ‘พิมพ์วิไล’ ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันในพื้นที่ สน.เตาปูน โยงมาถึงการทำธุรกรรมของ พ.ต.ท.คริษฐ์ ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันเครือข่ายมินนี่ และโยงมาถึง นายพลท่านหนึ่ง
ก่อนที่ พล.ต.ต.นำเกียรติ หนึ่งในลูกน้องคนสนิทของบิ๊กนายตำรวจคนดังกล่าว และในฐานะผู้ต้องหาคดีเว็บพนันเครือข่ายมินนี่ ให้ข้อมูลระบุว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ก็มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เหมือนกัน แต่ทำไมไม่มีการดำเนินการ
จนนายษิทรา ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ก.ร.ตร.ว่า พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ มีความเชื่อมโยงเช่นกันจน ก.ร.ตร. สืบสวนตรวจสอบชี้มูล พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ กับพวก นำมาพิจารณาทางวินัยกับตำรวจระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องในคดีส่วยเว็บพนัน