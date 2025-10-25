อนุทิน ย้ำไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง ยึดความเหมาะสม งานแต่ง-งานบวช จัดได้ตามประเพณี ร้านเหล้าเปิด-ปิดได้ตามปกติ แต่อย่าจัดเต็มแม็กซ์ เชื่อวุฒิภาวะผู้ประกอบการ เปรียบเหมือนเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพ ควรรู้ทำได้ระดับไหน
เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 25 ต.ค.68 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนของมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ขอความร่วมมือภาคธุรกิจบันเทิง และสถานบันเทิง งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม
นายอนุทิน ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้สั่งห้ามภาคเอกชนจัดงานรื่นเริงหรือคอนเสิร์ต ขณะนี้มีความชัดเจนแล้ว ซึ่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงแล้วว่าไม่ได้ห้ามอะไรที่เกินงาม
เมื่อถามว่า มีข้อสงสัยจากภาคประชาชนว่างานแต่งงานหรืองานบวช สามารถดำเนินการได้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อะไรที่เป็นประเพณีก็ปฏิบัติตามปกติ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจได้เลย ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถมีได้เป็นปกติอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า มีการกำหนดเวลาเปิด-ปิดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทำได้เหมือนเดิม แต่ตนได้รับการรายงานจาก รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาว่าผู้ประกอบการทั้งหลายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ก็ต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ที่พวกท่านพยายามที่จะไม่ทำให้เป็นโทนหนัก และพยายามทำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงพยายามจะประกาศให้ผู้ที่มาใช้บริการหรือมาร่วมกิจกรรมรับทราบว่า ขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาในการถวายความอาลัย เพื่อให้เข้าใจว่าจะได้ไม่เต็มแม็กซ์ โดยจะมีการถวายพระเกียรติก่อนการแสดง ก็ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ และมั่นใจว่าผู้ประกอบการทั้งหลายใช้ดุลยพินิจในทางที่เหมาะที่ควรได้
ส่วนที่ประชาชนตั้งคำถามถึงเกณฑ์ของคำว่า “ความเหมาะสม” นั้นอยู่ตรงไหน นายกรัฐมนตรีระบุว่า ก็ต้องใช้ดุลยพินิจ เราก็ไม่ได้ไปกำหนด แต่คิดว่าแต่ละกิจกรรมก็ต้องใช้ดุลยพินิจได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ
“หากเรามีการสูญเสียญาติผู้ใหญ่ ที่เราเคารพนับถือ เราก็ควรรู้ว่าที่จะต้องระดับไหน ผมเชื่อในวุฒิภาวะของผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชน ชาวไทยอยู่แล้ว” นายกรัฐมนตรี กล่าว