รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดให้พสกนิกร ลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนถึงเวลา 20.00 น.
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 ต.ค.68 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ มีประชาชนสวมชุดสีดำเดินทางมาถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตามประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ท่ามกลางความเศร้าโศกของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้น โรงพยาบาลจุฬาฯ เปิดให้ประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณชั้น 1 โถงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โดยมีประชาชนจากทั่วสารทิศทุกเดินทางมาร่วมถวายความอาลัยเนืองแน่น ทั้งประชาชนทั่วไป รวมถึงบุคคลในแวดวงสำคัญต่างๆ อาทิ นางฐาปนี เตชะเจริญวิกุล เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC
พร้อมด้วยสามี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BRC) ที่เดินทางมาแสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ต่อมา เวลา 15.30 น. ทางโรงพยาบาลได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าเก็บภาพบรรยากาศการลงนาม โดยทางโรงพยาบาล เปิดจุดลงนามถวายความอาลัยจนถึงเวลา 20.00 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย ขณะที่เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้การลงนามเป็นไปอย่างเรียบร้อย