สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดทั้งคัน ครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบก็เสียชีวิตด้วย เผยสาเหตุ เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวน
วันที่ 26 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดเหตุสลด เมื่อเวลา 18.57 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2568 สภ.ดอกคำใต้ พะเยา รับแจ้งจากห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลดอกคำใต้ เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำ บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลดงสุวรรณ เขตติดต่อกับตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
หลังรับแจ้ง จึงเดินทางออกตรวจสอบพร้อมสมาคมกู้ภัยคุณธรรมแสงทอง จ.พะเยา รถกู้ภัยและทีมกู้ชีพขุนลาน
ที่เกิดเหตุพบประชาชนยืนมุงดูเหตุการณ์บริเวณริมถนนซึ่งเป็นทางแคบและมืด ไม่มีไฟส่องสว่าง เบื้องต้นพบรถยนต์เก๋ง นิสสัน อัลเมร่า สีดำ จมอยู่ในน้ำลึกประมาณ 2 เมตร ห่างจากถนนประมาณ 10 เมตร โดยพลเมืองดีที่อยู่ใกล้เคียงได้เข้าช่วยเหลือนำร่างผู้ประสบเหตุออกจากตัวรถก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึง พบผู้เสียชีวิตทั้งหมด 4 รายทราบชื่อ
นายสยามพล (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ชาวบ้านหมู่ 6 ตำบลสันโค้ง นายสิทธิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลป่าซาง น.ส.สุกัญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลป่าซาง เด็กชาย อายุ 3 ขวบ ชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลดงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ประสานแพทย์โรงพยาบาลดอกคำใต้ เข้าชันสูตรพลิกศพ ณ จุดเกิดเหตุ ก่อนเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตทั้งหมดส่งโรงพยาบาล เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากการขับรถในเส้นทางที่มืดและแคบไม่มีไฟถนน ประกอบกับถนนบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้งและมีคลองน้ำอยู่ข้างทาง ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกน้ำ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุสลดครั้งนี้ พร้อมแจ้งญาติของผู้เสียชีวิตให้ทราบต่อไป