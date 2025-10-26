รฟม.จัดรถไฟฟ้า MRT 4 สาย ให้บริการปชช. เดินทางถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ขสมก.จัดรถรับ-ส่ง ฟรี สถานี-สนามหลวง

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.68 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย

เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ รฟม. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง 4 สาย ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) และ รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) กำชับให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าทุกสาย จัดเตรียมมาตรการต่างๆ ในระบบรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

โดยจัดเตรียมขบวนรถเสริม/เพิ่มความถี่การเดินรถให้เพียงพอต่อการให้บริการในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นในระบบรถไฟฟ้าและไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง จัดเตรียมช่องทางพิเศษสําหรับจําหน่ายเหรียญโดยสาร/บัตรโดยสาร โดยเฉพาะในสถานีที่คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น สถานีสนามไชย และสถานีใกล้เคียง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทาง

พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยแนะนำเส้นทางให้แก่ประชาชน รวมถึงจัดวางอัตรากำลังพนักงานรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. โดยเพิ่มความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจตรา เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า อาคารและลานจอดแล้วจร

โดย ขสมก. จัดรถบริการรับ – ส่ง ฟรี ระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ไปยังสนามหลวง ดังนี้
1. สถานีรถไฟฟ้าท่าพระ (ทางออกที่ 1) – สนามหลวง ระยะทาง 7 กม. จำนวน 5 คัน
2. สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (ทางออกที่ 1) – สนามหลวง ระยะทาง 2 กม. จำนวน 3 คัน
3. สถานีรถไฟฟ้าสามยอด (ทางออกที่ 3) – สนามหลวง ระยะทาง 3 กม. จำนวน 3 คัน
4. สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง (ทางออกที่ 2) – สนามหลวง ระยะทาง 13 กม. จำนวน 10 คัน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถนำรถยนต์มาจอดที่อาคารและลานจอดรถของ รฟม. ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ทั้ง 4 สาย ได้ดังนี้

– รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ประกอบด้วย อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1

– รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย อาคารจอดแล้วจร 4 แห่ง ที่สถานีลาดพร้าว สถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ สถานีหลักสอง (2 อาคาร) และลานจอดแล้วจร 8 แห่ง ที่สถานีกำแพงเพชร สถานีรัชดาภิเษก สถานีห้วยขวาง สถานีพระราม 9 สถานีเพชรบุรี สถานีสุขุมวิท สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสามย่าน

– รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง อาคารจอดแล้วจร จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีศรีเอี่ยม

– รถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู อาคารจอดแล้วจร จำนวน 1 แห่ง ที่สถานีมีนบุรี

นอกจากนี้ รฟม. ยังสั่งการให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) จัดเตรียมและดูแลสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการจราจร

เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการเดินทางของประชาชนที่มาร่วมงานบริเวณพระบรมมหาราชวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ได้ที่ www.mrta.co.th หรือ Call Center รฟม. โทร. 02-716-4044

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ด่วน! พบลูกไฟปริศนาบนท้องฟ้า เห็นชัดทั้งภาคกลาง ก่อนระเบิดดังสนั่น เผยคลิปนาทีระเบิด
2

เพื่อไทย เปิด 4 รายชื่อ สส.เสนอชิงหัวหน้าพรรค บิ๊กเนมมากประสบการณ์ทั้งนั้น 
3

สลดเก๋งอัลเมร่า เสียชีวิตหมดครอบครัวดิ่งคลองดับ4ศพ เด็ก3ขวบด้วย เผยสาเหตุ
4

เจ้าของร้านเกือบร้องไห้ จู่ๆ แบมแบม แวะมากินส้มตำ สั่งปิดร้าน งดรับลูกค้า ชาวเน็ตขอเมนู จะตามรอย
5

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์
6

เผยสาเหตุ ปาร์ตี้หมูกระทะ เป็นลมหมดสติไป 5 ราย นอนเรียงบนถนน เตือนภัยสายปิ้งย่าง
7

คฑา ชินบัญชร เปิด 3 ราศีเฮงยืนหนึ่ง รับดาวอังคารย้าย 26 ต.ค.68 จะได้เจอรักแท้ ผู้ใหญ่สนับสนุน
8

หมอเจด เผย 5 สัญญาณ ผิวแบบนี้ ระวัง "มะเร็งเต้านม"
9

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ให้ท่านผู้หญิงและคุณหญิง 5 ราย
10

กัน จอมพลัง พร้อมควักเงินส่วนตัวคืน บอสณวัฒน์ จ่อนั่งประธานมูลนิธิ