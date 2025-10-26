ผบช.น. ตรวจความเรียบร้อย ดูแลประชาชน ร่วมถวายความอาลัย พิธีเคลื่อนพระบรมศพ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
26 ต.ค. 68 – เมื่อเวลา 09.30 น. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ ผกก.สน.ชนะสงคราม พ.ต.ท.เอกภณ พุทธิกุล รอง ผกก.ป.สน.ชนะสงคราม พ.ต.ท.ปวีร์ มั่นเมือง รอง ผกก.จร.สน.ชนะสงคราม ลงพื้นที่ ออกตรวจความเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน
ขณะที่ตำรวจนครบาล ลงพื้นที่อำนวยการด้านการจราจร และคอยให้บริการประชาชน ดูแลประชาชน ประชาชนทยอยจับจองที่นั่งร่วมถวายความอาลัย ในพิธีเคลื่อนพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง