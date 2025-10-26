กรมสุขภาพจิต น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ‘พระพันปีหลวง’ ห่วงประชาชนโศกเศร้าอาลัย สั่ง โรงพยาบาล เตรียมพร้อมดูแล ปชช. จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะ MCATT
26 ต.ค. 68 – กรมสุขภาพจิต ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมแสดงความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย ที่อยู่ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
โดยได้จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลจิตเวช และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ทั่วประเทศ เพื่อให้การดูแลและประคับประคองจิตใจประชาชนให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งสำคัญของแผ่นดินไปด้วยกัน
นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งความโศกเศร้าอาดูรอย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงพสกนิกรชาวไทย กรมสุขภาพจิต ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และสำนึกในพระเมตตาอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต ตระหนักดีว่า ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างอยู่ในห้วงแห่งความโศกเศร้าอาลัย และต่างร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ทั้งในภูมิลำเนาของตนเอง และบางส่วนได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน
นพ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยที่อยู่ในภาวะโศกเศร้าเสียใจ ซึ่งในบางรายอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจิต การดำเนินชีวิต หรือการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน จึงได้มอบหมายให้ โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดทุกแห่ง จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและบริการ
เพื่อให้การดูแล และเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งในโรงพยาบาลและผ่านทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเชิงรุกทั่วประเทศ เพื่อประคับประคองจิตใจของประชาชนให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันโศกเศร้านี้ไปด้วยกัน
“ทั้งนี้ หากประชาชนมีความทุกข์ใจอย่างมาก รู้สึกเศร้าเสียใจรุนแรง หรือไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาและการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.สุขภาพจิต.com
เพื่อรับข้อมูลและแนวทางดูแลใจอย่างถูกต้อง กรมสุขภาพจิตขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนคนไทยทุกคนด้วยความห่วงใย และพร้อมให้การดูแลอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้คนไทยทุกคนร่วมกันก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งสำคัญของแผ่นดินไปด้วยกัน” นพ.กิตติศักดิ์ กล่าว