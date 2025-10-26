ตามรอยเสด็จพ่อ-เสด็จแม่ เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรปราสาทหินพิมาย-อุทยานไทรงาม

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2568 นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย พร้อมด้วยนายภาคภูมิ อยู่พูล หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นายก้องเกียรติ วิชชาพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิมาย นายวิมล มะลิลา รองนายกเทศมนตรีฯ และทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่เดินสำรวจภายในปราสาทหินพิมาย

โดยเดินสำรวจพื้นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระพันปีหลวง ครั้งเมื่อเสด็จฯทอดพระเนตรโบราณสถานปราสาทหินพิมาย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2498 เพื่อรำลึกถึงสถานที่สำคัญที่ทั้ง 2 พระองค์เคยเสด็จ มายังปราสาทหินพิมาย พร้อมกับเตรียมจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย โดยจะมีการจัดกิจกรรมเล่าประวัติศาสตร์ บริเวณด้านหน้าทางเข้าปราสาทหินพิมายอีกด้วย ซึ่งงานดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-9 พ.ย.68 นี้

นอกจากปราสาทหินพิมายที่ทั้ง 2 พระองค์เคยเสด็จมาแล้ว ยังมีอีก 1 สถานที่ที่ทั้ง 2 พระองค์นั้นเคยเสด็จมาเยือน ก็คืออุทยานไทรงาม ในอำเภอพิมาย โดยนางสมพร สวัสดิ์ดล อายุ 72 ปี ผู้ดูแลเจ้าแม่ไทรงาม ได้พาผู้สื่อข่าวลงไปดูบริเวณที่ทั้ง 2 พระองค์เคยเสด็จมาประทับที่อุทยานไทรงาม ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่

โดยนางสมพร บอกว่า ทั้ง 2 พระองค์เคยเสด็จมาที่ไทรงามเมื่อวันที่ 3 พ.ย.2498 ซึ่งพื้นด้านหลังของตนนั้นเป็นพื้นที่ที่ทั้ง 2 พระองค์นั้นเสด็จมาประทับ เมื่อครั้งเสด็จมาเยือนพิมาย แต่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่ไม่สามารถลงไปข้างล่างได้ ซึ่งการเสด็จเมื่อครั้งดังกล่าว ตนเคยได้รับเสด็จทั้ง 2 พระองค์ด้วย รู้สึกดีใจและปลาบปลื้ม พอมารู้ข่าวการเสด็จสวรรคตก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก

