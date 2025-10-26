กรมอนามัยเตรียมทีม SEhRT ดูแลสุขภาพประชาชนถวายความอาลัย ‘พระพันปีหลวง’ แนะนำใส่หน้ากากอนามัย-ล้างมือ
วันที่ 26 ต.ค.2568 นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.
ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนที่เดินทางร่วมถวายความอาลัยแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเปิดศูนย์ PHEOC ระดับจังหวัด เตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและทรัพยากรทางการแพทย์ให้พร้อม วางระบบบริการปฐมพยาบาล และส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน เฝ้าระวังโรคติดต่อ สุขภาพจิต สุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ
ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้เตรียมทีม SEhRT ที่เตรียมความพร้อมทั้งด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับด้านกรณีฉุกเฉิน และระดม จิตอาสา เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน
โดยสิ่งสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ความสะอาดของอาหารและน้ำ ทั้งบริเวณจุดเตรียม จุดปรุงประกอบ จุดรับ–แจกอาหาร จุดรับบริจาค จุดแจกน้ำดื่ม ต้องแยกเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนความสกปรก แมลง สัตว์พาหะนำโรค รวมทั้งอยู่ในจุดที่สามารถดูแลทำความสะอาดได้
“สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ขอความร่วมมือดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องส้วม ทิ้งขยะ
ในที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อความสะอาด ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้พิการ เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดทางเดินหายใจ ในสถานการณ์ที่มีประชาชนอยู่รวมกันหนาแน่น ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ก่อนหยิบจับอาหาร หรือหลังจากออกห้องน้ำ หรือใช้เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นประจำ ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรพกยาติดตัวไว้เสมอเพื่อความปลอดภัย” พญ.อัมพร กล่าว