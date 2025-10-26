กัมพูชาเริ่มถอนกำลัง ทั้งรถถัง-อาวุธหนัก และกำลังพลออกนอกพื้นที่ชายแดนแล้ว ตามถ้อยแถลงของ นายกฯไทย-กัมพูชา ที่กัวลาลัมเปอร์

เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 26 ต.ค.2568 เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชา ได้ถ่ายทอดสด การถอนกำลังพลและรถถัง ซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ ออกจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดพระวิหาร และอีกหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

โดยมีผู้สังเกตุการณ์อาเซียน ประจำกัมพูชา ไปสังเกตุการณ์ขณะปล่อยกำลังพลและอาวุธหนักกลับคืนสู่ฐานปฏิบัติการ

การถอนอาวุธหนัก เป็นการดำเนินการตามถ้อยแถลงผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับ นายกรัฐมนตรีกัมพูชา พล.อ.ฮุุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธบิดีสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยหนึ่งในถ้อยแถลง หากกัมพูชาถอนอาวุธหนัก และเก็บกู้ทุ่นระเบิด ไทยก็พร้อมจะส่งตัวเชลยศึก 18 คน กลับกัมพูชา

