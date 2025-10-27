ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ร่วงลงแรง ประกาศครั้งแรก รีบตัดสินใจเลย เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 63,950 บาท

ราคาทองคำประจำวันที่ 27 ต.ค.2568 ปรับลดลง 550 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้ โดยทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 63,950 บาท ตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ เมื่อเวลา 09.05 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 63,050 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 63,150 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1 ประจำวันนี้

ด้าน ราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,792.16 บาท ขายออกที่ราคา 63,950 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 4,079.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุป ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.2568

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 63,050 บาท
• ขายออก บาทละ 63,150 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 61,792.16 บาท
• ขายออก บาทละ 63,950 บาท

