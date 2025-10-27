ตำรวจม้า ถวายรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบตามเส้นทาง โดยรอบพระบรมมหาราชวัง เบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติ
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศหน้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ดาบตำรวจชาญณรงค์ หนันเรือง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการม้าตำรวจ นำม้า 2 ม้า ชื่อ “อลิส” และ “สติว” อายุ 6 ขวบ จากกองกำกับการม้าตำรวจ เข้าพื้นที่มาตรวจเส้นทางเพื่อถวายความปลอดภัย ตลอดจนพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง โดยการตรวจตราจะเน้นตรวจตามสายตาที่ม้ามองเห็น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบสิ่งผิดปกติ
สำหรับภารกิจของม้าจะแบ่งเป็น 2 ผลัดในช่วงเช้าและบ่าย ผลัดละ 1 ชั่วโมง นอกเหนือภารกิจจากการมาตรวจพื้นที่จุดนี้แล้ว ยังมีภารกิจอย่างงานวันเด็ก งานกาชาด / สำหรับกองกำกับการม้าตำรวจมีอยู่แห่งเดียว ที่บางบอน ซึ่งม้าจะเกษียณอายุราชการได้เมื่อถึงเวลา
สำหรับภารกิจหลักของตำรวจม้านั้น คือ ถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัย โดยจะถวายการอารักขา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณียกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังถวายการอารักขาและเป็นกองเกียรติยศแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวาระพิเศษ
ขณะเดียวกันยังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยพระราชอาคันตุกะ หรือบุคคลสำคัญ โดยสายตรวจม้าถวายอารักขาพระราชวัง พระตำหนัก และสถานที่สำคัญเป็นสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ ตรวจรอบๆ บริเวณด้านนอก
สายตรวจม้าป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ ในสถานที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง หรือไม่สะดวก