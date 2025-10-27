ตำรวจม้า ถวายรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบตามเส้นทาง โดยรอบพระบรมมหาราชวัง เบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติ

วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศหน้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ดาบตำรวจชาญณรงค์ หนันเรือง ผู้บังคับหมู่กองกำกับการม้าตำรวจ นำม้า 2 ม้า ชื่อ “อลิส” และ “สติว” อายุ 6 ขวบ จากกองกำกับการม้าตำรวจ เข้าพื้นที่มาตรวจเส้นทางเพื่อถวายความปลอดภัย ตลอดจนพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง โดยการตรวจตราจะเน้นตรวจตามสายตาที่ม้ามองเห็น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบสิ่งผิดปกติ

สำหรับภารกิจของม้าจะแบ่งเป็น 2 ผลัดในช่วงเช้าและบ่าย ผลัดละ 1 ชั่วโมง นอกเหนือภารกิจจากการมาตรวจพื้นที่จุดนี้แล้ว ยังมีภารกิจอย่างงานวันเด็ก งานกาชาด / สำหรับกองกำกับการม้าตำรวจมีอยู่แห่งเดียว ที่บางบอน ซึ่งม้าจะเกษียณอายุราชการได้เมื่อถึงเวลา

สำหรับภารกิจหลักของตำรวจม้านั้น คือ ถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัย โดยจะถวายการอารักขา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณียกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังถวายการอารักขาและเป็นกองเกียรติยศแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวาระพิเศษ

ขณะเดียวกันยังปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยพระราชอาคันตุกะ หรือบุคคลสำคัญ โดยสายตรวจม้าถวายอารักขาพระราชวัง พระตำหนัก และสถานที่สำคัญเป็นสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ ตรวจรอบๆ บริเวณด้านนอก

สายตรวจม้าป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ ในสถานที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึง หรือไม่สะดวก

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
2

ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
3

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
4

หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
5

สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
6

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
7

หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง
8

สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก
9

ตร.เร่งหาสาเหตุ หลังพบมัคนายกวัด-ภรรยาถูกยิงดับ 2 ศพในบ้าน
10

ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์