ด่วน! ตำรวจวิสามัญคนร้ายคดียาเสพติด เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ สน.ตลิ่งชัน

วันที่ 27 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมเพื่อจับกุมคนร้าย คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดในพื้นที่ของ สน.ตลิ่งชัน

ซึ่งพบว่าคนร้ายมีอาวุธปืน และพยายามยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อหวังเปิดทางหนี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้อาวุธปืนยิงสวนกลับไปเพื่อป้องกันตัว สุดท้ายคนร้ายเสียชีวิต

เหตุเกิดบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช พื้นที่ สน.ตลิ่งชัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

 

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
ราคาทองวันนี้ 27 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
หนุ่มหมดสติ ดับคาพวงมาลัยกลางถนน เพื่อนช็อกหนักนั่งมาด้วยกัน ประคองรถเข้าข้างทาง
วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
หมอเผยสาเหตุ กินหมูกระทะ ช็อกทั้งวง อาเจียนวูบ หมดสติ-นอนกลางถนน
สาวฟื้นจากสโตรก ตกใจตัวเองพูดสำเนียงไทย รักษาเป็นปีไม่หาย เป็นโรคหายาก
สส.ประชาชน ชี้รัฐบาลพลาดมาก 'อนุทิน' เซ็น MOU แรร์เอิร์ธ เสียเปรียบสหรัฐฯ อย่างหนัก
ทูลกระหม่อม ทรงโพสต์ กราบบังคมทูลลาสมเด็จแม่ ด้วยความรักและคิดถึง สถิตในดวงใจนิรันดร์