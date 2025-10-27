ด่วน! ตำรวจวิสามัญคนร้ายคดียาเสพติด เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่ สน.ตลิ่งชัน
วันที่ 27 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมเพื่อจับกุมคนร้าย คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดในพื้นที่ของ สน.ตลิ่งชัน
ซึ่งพบว่าคนร้ายมีอาวุธปืน และพยายามยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อหวังเปิดทางหนี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้อาวุธปืนยิงสวนกลับไปเพื่อป้องกันตัว สุดท้ายคนร้ายเสียชีวิต
เหตุเกิดบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช พื้นที่ สน.ตลิ่งชัน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป