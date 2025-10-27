ไฟใต้เดือดอีก คนร้ายฝังระเบิดจุดชนวนถล่มรถกระบะ อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ชุดคุ้มครองตำบล(ชคต.)เรียง เสียชีวิตและบาดเจ็บที่รือเสาะ นราธิวาส
เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 27 ต.ค.2568 พ.ต.อ.ศุภชัช ศุภกิจจารักษ์ ผกก.สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รับแจ้งเหตุคนร้ายจุดชนวนระเบิดรถกระบะอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลเรียง บริเวณริมถนนบ้านบลูกาฮีเล ม.1 ต.บาตง มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายนาย และรถยนต์หุ้มเกราะได้รับความเสียหาย จึงนำกำลังตำรวจ ร่วมรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.อ.สิทธิชัย บำรุงเขต ผบ.ฉก.ทพ.46 และกำลังทหาร
ที่เกิดเหตุพบมีหลุมระเบิด ลึก 1 เมตร กว้าง 2 เมตร เศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุ้งต้ม หนัก 50 ก.ก. แต่ไม่พบตัวจุดชนวนระเบิด ห่างไปประมาณ 20 เมตรรถยนต์หุ้มเกราะโตโยต้า สีเทาดำ ถูกอนุภาพแรงระเบิดหงายท้องชี้ฟ้าได้รับความเสียหายทั้งคัน เจ้าหน้าที่ปิดกันพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบจุดเกิดเหตุในวันพรุ่งนี้
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมี 4 นาย ถูกนำตัวส่งรักษาที่รพ.รือเสาะแล้ว โดยหมู่ใหญ่ไซนูเด็ง ดอฆอ รองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลเรียง เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จากการถูกตัวกระแทก แพทย์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านพัก
สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุหมู่ใหญ่ไซนูเด็ง พร้อมพวก รวม 4 นายทำหน้าที่ รปภ.ส่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า ชคต.เรียง กลับไปยังอำเภอหลังจากเสร็จสิ้นจากการประชุมสภาสันติสุข ที่ อบต.เรียง ขากลับฐานที่ตั้งในพื้นที่ ต.บาตง มาถึงที่เกิดเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดที่ลอบนำไปฝังไว้ใต้ผิวถนนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว
รถกระบะลอยละลิ่วพลิกหลายตลบไปไกล 20 เมตร ส่วนคนร้ายอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไป เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง ลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่รายวัน