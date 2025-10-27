ไชยชนก ขอบคุณพยาน ส่งข้อมูลสินบน 40 ล้านมาให้เพิ่ม ชี้ยังมีหลักฐานขยายถึงหน่วยงานอื่นด้วย ส่วนดีอียุคก่อนจะมีปมสินบนหรือไม่ อยู่ระหว่างสอบสวน
วันที่ 27 ต.ค.68 นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงคดีพยายามติดสินบน 40 ล้านบาทเพื่อชะลอปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ว่า หลังจากตนแจ้งความไปแล้ว ทราบว่ามีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่หลายท่านมองเห็นถึงความพยายามของตน ที่ตั้งใจจัดการเรื่องสินบนนี้ พร้อมกับมีการส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยเฉพาะในส่วนรายชื่อตามข้อมูลที่ได้มา จะมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายชื่อที่คณะกรรมการของกระทรวงตรวจสอบอยู่หรือไม่
ด้าน พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวว่า คดีนี้กองปราบอยู่ระหว่างสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เบื้องต้นตรวจสอบแล้วเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 144 (ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ) และส่งสำนวนการสอบสวนไปให้ทาง ป.ป.ช. ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนมีการสอบปากคำพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ไว้แล้วทั้งหมด แต่เนื่องจากระยะเวลาค่อนข้างจำกัด จึงยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้มาก โดยรายชื่อบุคคลต่างๆ ส่งไปให้ ป.ป.ช. นั้นยอมรับว่า มีตัวละครที่เคยถูกเอ่ยถึงตามรายงานข่าวด้วย
ขณะที่ นายไชยชนก ยังระบุด้วยว่า กรณีเงินสินบนของกระทรวงดีอี เกิดขึ้นในยุคของตนนั้น จะมีการเชิญรัฐมนตรียุคก่อนมาร่วมให้ข้อมูลด้วยหรือไม่นั้นคงยังตอบไม่ได้ แต่อาจจะต้องเชิญในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยืนยันว่าต้องตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกให้ครอบคลุม โดยในส่วนของพยานหลักฐานของตำรวจ ทราบว่ากระบวนการนี้มีการกระจายไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสอบสวนเพิ่มเติม