เปิดเบื้องหลัง วิสามัญ บอย บางกรวย หนีหมายจับจากหนองคาย ท้าตำรวจก่อนเปิดฉากยิง ชาวบ้านเผยเรื่องบ้านที่ใช้กบดาน
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 27 ต.ค.68 ที่ ชุมชนอู่เรือ ริมคลองมหาสวัสดิ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ หลังจากเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ชุดสืบสวน สน.ตลิ่งชัน ได้แสดงหมายจับกุม นายวิชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี แต่ผู้ต้องหาได้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้ถูกวิสามัญ
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ตำรวจชุดสืบสวน สน.ตลิ่งชัน ทราบเบาะแสมาว่า นายวิชัย ได้มาหลบกบดานในบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งเป็นบ้านของเพื่อน จึงได้นำกำลังเข้ามาตรวจสอบ และเมื่อตำรวจแสดงตัวเข้าจับกุม นายวิชัย ก็ยิงสวน 4 นัดทันที ทำให้ตำรวจต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว
เบื้องต้น นายวิชัย เคยต้องคดียาเสพติดมาแล้ว 6 คดี และถูกดำเนินคดีจนพ้นโทษมาแล้ว แต่ล่าสุดศาลจังหวัดหนองคายได้ออกหมายจับเมื่อวันที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด 2 แสนเม็ด จากนั้น นายวิชัย หนีหมายจับมากบดานที่บ้านหลังดังกล่าว
โดย นายวิชัย ถือเป็นผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ตำรวจใช้เวลาในการติดตามจับกุมตัวอยู่ ซึ่งหลังจากนี้ จะขยายผลว่า มีผู้ใดเกี่ยวข้องอีกบ้าง และตรวจสอบว่าระหว่างที่กบดานมาในที่เกิดเหตุ มีการจำหน่ายยาเสพติดรายย่อยในชุมชนหรือไม่
ขณะที่ นายเอ (นามสมตติ) กล่าวว่า ตนอาศัยอยู่แถวนี้ แต่ไม่เคยเห็น นายวิชัย เลย เนื่องจากว่าบ้านที่ นายวิชัย อาศัยอยู่เป็นบ้านของสามีภรรยาคู่นึง แต่ นายวิชัย นานๆ จะมาที่นี่ทีนึง ซึ่ง 6 เดือนจะมาสัก 1 ครั้ง โดยล่าสุดทราบว่า มาบ้านหลังนี้เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยรู้จักกับ นายวิชัย มาก่อน
แต่ช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ที่ผ่านมา ตำรวจชุดสืบสวน ได้นำกำลังตำรวจเข้ามาจับกุม นายวิชัย ซึ่งในตอนนั้น ตนไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่เมื่อตำรวจเห็น ตนก็รีบบอกให้หมอบทันที จากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงตะโกน และได้ยินเสียงปืนหลายนัด เป็นระยะเวลาประมาณ 5 นาที ก่อนที่เสียงจะเงียบลง
รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงที่มีการปะทะกัน นายวิชัย ได้ตะโกนท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า “ให้เข้ามาเลย” หลังจากนั้นก็ได้เป็นฝ่ายเปิดฉาก ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน