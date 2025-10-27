กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 2 เตือน อากาศแปรปรวน ฝนถล่มเพิ่มขึ้น น้ำท่วมขัง

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับที่ 2 เตือน อากาศแปรปรวน ฝนถล่มเพิ่มขึ้น เผยพื้นที่ไหนโดนเต็ม ๆ กรุงเทพฯและปริมณฑลไม่รอด ภาคใต้อากาศเปลี่ยน ระวังอันตราย

วันที่ 28 ต.ค.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (309/2568) (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2568) ระบุว่า ในช่วงวันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 68 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

โดยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต้ตอนบนตามลำดับ เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบนลงสู่ทะเลอันดามันตอนบน

ขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตก และระวังอันตรายจากฝนตกหนักและและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ในบางพื้นที่

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือโทร 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.

