ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศปรับตัว 32 ครั้ง ร่วงไม่หยุด ใครคิดอยู่รีบตัดสินใจ รวมร่วงลง 2,350 บาท ทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 61,000 บาท
ราคาทองประจำวันที่ 28 ต.ค. 2568 ร่วงลง 2,350 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 61,000 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association ณ เวลา 15.20 น. ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,100 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 60,200 บาท ตามประกาศครั้งที่ 32
ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 58,896.60 บาท และขายออกที่ราคา 61,000 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 3,915.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
สรุปราคาทองคำ วันที่ 28 ต.ค. 2568
ประกาศครั้งที่ 32
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,100 บาท
• ขายออก บาทละ 60,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 58,896.6 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 31
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,200 บาท
• ขายออก บาทละ 60,300 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,002.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท
ประกาศครั้งที่ 30
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,250 บาท
• ขายออก บาทละ 60,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,048.2 บาท
• ขายออก บาทละ 61,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 29
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 28
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,350 บาท
• ขายออก บาทละ 60,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,139.16 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 27
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 26
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,350 บาท
• ขายออก บาทละ 60,450 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,139.16 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท
ประกาศครั้งที่ 25
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 24
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,400 บาท
• ขายออก บาทละ 60,500 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,184.64 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท
ประกาศครั้งที่ 23
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,450 บาท
• ขายออก บาทละ 60,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,245.28 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 22
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,500 บาท
• ขายออก บาทละ 60,600 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,290.76 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ประกาศครั้งที่ 21
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท
ประกาศครั้งที่ 20
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 19
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ประกาศครั้งที่ 18
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท
ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,800 บาท
• ขายออก บาทละ 60,900 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,578.8 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท
ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท
ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,900.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000.00 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,684.92 บาท
• ขายออก บาทละ 61,800.00 บาท
ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,950 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,730.4 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท
ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,000 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,775.88 บาท
• ขายออก บาทละ 61,900 บาท
ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,100 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,882. บาท
• ขายออก บาทละ 62,000 บาท
ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050 บาท
ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท
ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท
ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,400 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,170.04 บาท
• ขายออก บาทละ 62,300 บาท
ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท
ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,500 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,276.16 บาท
• ขายออก บาทละ 62,400 บาท
ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,550 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,321.64 บาท
• ขายออก บาทละ 62,450 บาท
ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,600 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,367.12 บาท
• ขายออก บาทละ 62,500 บาท
ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,650 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,412.6 บาท
• ขายออก บาทละ 62,550 บาท
ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,750 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,518.72 บาท
• ขายออก บาทละ 62,650 บาท
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,850 บาท
• ขายออก บาทละ 61,950 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,609.68 บาท
• ขายออก บาทละ 62,750 บาท