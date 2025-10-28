ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศปรับตัว 32 ครั้ง ร่วงไม่หยุด ใครคิดอยู่รีบตัดสินใจ รวมร่วงลง 2,350 บาท ทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 61,000 บาท

ราคาทองประจำวันที่ 28 ต.ค. 2568 ร่วงลง 2,350 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 61,000 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association ณ เวลา 15.20 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,100 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 60,200 บาท ตามประกาศครั้งที่ 32

ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 58,896.60 บาท และขายออกที่ราคา 61,000 บาท ส่วนราคาทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 3,915.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 28 ต.ค. 2568

ประกาศครั้งที่ 32

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,100 บาท
• ขายออก บาทละ 60,200 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 58,896.6 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท

ประกาศครั้งที่ 31

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,200 บาท
• ขายออก บาทละ 60,300 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,002.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 30

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,250 บาท
• ขายออก บาทละ 60,350 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,048.2 บาท
• ขายออก บาทละ 61,150 บาท

ประกาศครั้งที่ 29

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท

ประกาศครั้งที่ 28

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,350 บาท
• ขายออก บาทละ 60,450 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,139.16 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท

ประกาศครั้งที่ 27

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท

ประกาศครั้งที่ 26

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,350 บาท
• ขายออก บาทละ 60,450 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,139.16 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท

ประกาศครั้งที่ 25

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท

ประกาศครั้งที่ 24

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,400 บาท
• ขายออก บาทละ 60,500 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,184.64 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท

ประกาศครั้งที่ 23

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,450 บาท
• ขายออก บาทละ 60,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,245.28 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท

ประกาศครั้งที่ 22

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,500 บาท
• ขายออก บาทละ 60,600 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,290.76 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท

ประกาศครั้งที่ 21

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 20

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 19

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 18

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 17

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,800 บาท
• ขายออก บาทละ 60,900 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,578.8 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท

ประกาศครั้งที่ 16

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 15

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,900.00 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000.00 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,684.92 บาท
• ขายออก บาทละ 61,800.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 14

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,950 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,730.4 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท

ประกาศครั้งที่ 13

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,000 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,775.88 บาท
• ขายออก บาทละ 61,900 บาท

ประกาศครั้งที่ 12

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,100 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,882. บาท
• ขายออก บาทละ 62,000 บาท

ประกาศครั้งที่ 11

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 10

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท

ประกาศครั้งที่ 9

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท

ประกาศครั้งที่ 8

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,400 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,170.04 บาท
• ขายออก บาทละ 62,300 บาท

ประกาศครั้งที่ 7

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท

ประกาศครั้งที่ 6

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,500 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,276.16 บาท
• ขายออก บาทละ 62,400 บาท

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,550 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,321.64 บาท
• ขายออก บาทละ 62,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,600 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,367.12 บาท
• ขายออก บาทละ 62,500 บาท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,650 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,412.6 บาท
• ขายออก บาทละ 62,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,750 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,518.72 บาท
• ขายออก บาทละ 62,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,850 บาท
• ขายออก บาทละ 61,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,609.68 บาท
• ขายออก บาทละ 62,750 บาท

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ผบก.น.2 สั่งไล่ออก รองผกก. ออกจากราชการ หลังถูกจับเอี่ยวแก๊งคอลฯ
2

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"
3

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดิ่งแรง เทียบราคาปิดวานนี้
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

ราคาทองวันนี้ 28 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่7 ร่วงแรงรัวๆ เทียบราคาปิดวานนี้
6

ทราย เจริญปุระ คิดหลายรอบจะเล่าเรื่องนี้ดีมั้ย แต่อยากบันทึกครั้งหนึ่งในชีวิต
7

ใช้ผิดประเภทโดนระงับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ซื้ออะไรได้บ้าง เช็กเงื่อนไข
8

งานวิจัยใหม่เผย ผมหงอกไม่ได้แปลว่าแก่เสมอไป แต่ร่างกายกำลังต่อสู้มะเร็ง
9

โปรดเกล้าฯ ให้ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
10

อย.เผยผลตรวจผลิตภัณฑ์สมุนไพรชื่อดัง สูตร 2 พบผิดมาตรฐานทดสอบปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์