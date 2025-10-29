รวบ ครูสอนสังคม โรงเรียนดังเมืองกาญจนบุรี ลวงลูกศิษย์เด็กชายวัย 14 ปี ข่มขืน ขณะเข้าค่ายลูกเสือ ขู่ซ้ำห้ามบอกใคร ความแตกหลังผู้ปกครองพบพิรุธ รีบพาแจ้งความ
วันที่ 29 ต.ค.2568 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภานุพงศ์ จันตะกูล สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุมนายวรวัฒน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ครูสังคมของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี
ตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรีที่ จ.573/2568 ลง 20 ต.ค.68 ข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยการกระทำแก่ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล, พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา” ได้บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่แขวงและเขตคลองเตย กรุงเทพฯ
จากการจับกุมทราบว่า ก่อนเกิดเหตุทางโรงเรียนของเด็กผู้เสียหาย ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนไปเข้าค่ายลูกเสือในพื้นที่ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ผู้ต้องหาซึ่งเป็นครูสอนวิชาสังคมได้ร่วมเดินทางไปด้วย
ระหว่างนั้นได้เข้าตีสนิทกับ ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี นักเรียนชายที่อยู่ภายในความดูแลของตน ระหว่างอยู่ในค่ายลูกเสือ ผู้ต้องหาใช้ความเป็นครูข่มขู่และหลอกลวง ด.ช.เอ ไปกระทำอนาจาร และลงมือข่มขืนในสถานที่ลับตาคน หลังเสร็จกิจแล้วได้ข่มขู่ไม่ให้นำเรื่องไปบอกใคร
ต่อมาหลังจากเกิดเหตุ ผู้เสียหายมีอาการเจ็บที่ทวารหนัก จึงทำให้ผู้ปกครองทราบเรื่องที่เกิดขึ้น จึงรีบพาเข้าแจ้งความดำเนินคดี จนศาลออกหมายจับเอาไว้ กระทั่งผู้ต้องหาถูกตามจับกุมได้ดังกล่าว สอบสวน ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ จึงนำตัวส่ง สภ.ด่านมะขามเตี้ย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป