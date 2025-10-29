ทำเนียบรัฐบาล ประดับพระฉายาลักษณ์ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ก่อนจัดพิธีตักบาตรครบสัตตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล เช้าวันพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทำเนียบรัฐบาลว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีการประดับพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมติดตั้งชุดลำโพง บริเวณด้านข้างของสนามหญ้าหน้าตึกไทย
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนธงชาติไทยเดิมที่มีสีซีดจากการใช้งาน บริเวณรั้วด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล
ในวันพรุ่งนี้ (30 ต.ค.) เวลา 07.00 น. ทำเนียบรัฐบาล จะมีพิธีทำบุญครบสัตตมวาร (7 วัน) พระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ร่วมตักบาตร