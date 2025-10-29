ด่วน เพลิงไหม้โกดังโรงงานที่แปดริ้ว พบอาคารเริ่มทรุด มีผู้ติดภายใน-สำลักควัน เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือออกมาเป็นการด่วน

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 29 ตค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ Fire & Rescue Thailand รายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมกำลังอาสาสมัครดับเพลิงตะวันออกเข้าระงับเหตุ

ที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากโกดังโรงงานจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม แต่เพลิงที่ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง ทำให้โกดังเสริมทรุดลงมา เพราะถูกความร้อนเป็นเวลานาน

จากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ ส่งผลให้มีผู้สำลักควันหลายราย นอกจากนี้รับแจ้งมีผู้ติดภายในอาคารจำนวนมากเช่นกัน เจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือออกมาเป็นการด่วน

สำหรับสาเหตุและความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้โกดังโรงงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จะรายงานให้ทราบต่อไป

