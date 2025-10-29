ราคาทองวันนี้ล่าสุด(29 ต.ค. 68) ปรับแรง 37 ครั้ง ทองแท่งขายออก 61,550 บาท ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,215.52 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 62,350.00 บาท

ราคาทองคำวันนี้ (29 ต.ค. 2568) พุ่งขึ้น 1,650 บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 62,350 บาท อ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เมื่อเวลา 16.50 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,450 บาท ขายออก 61,550 บาท ตามประกาศครั้งที่ 37 ประจำวันนี้

ขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 60,215.52 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 62,350.00 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 4,028.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ประกาศครั้งที่ 37

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,450 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,215.52 บาท
• ขายออก บาทละ 62,350 บาท

ประกาศครั้งที่ 36

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,400 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,170.04 บาท
• ขายออก บาทละ 62,300 บาท

ประกาศครั้งที่ 35

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,350 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,124.56 บาท
• ขายออก บาทละ 62,250 บาท

ประกาศครั้งที่ 34

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,300 บาท
• ขายออก บาทละ 61,400 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,079.08 บาท
• ขายออก บาทละ 62,200 บาท

ประกาศครั้งที่ 33

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,250 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 60,018.44 บาท
• ขายออก บาทละ 62,150 บาท

ประกาศครั้งที่ 32

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 31

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 30

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,100 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,882. บาท
• ขายออก บาทละ 62,000 บาท

ประกาศครั้งที่ 29

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,050 บาท
• ขายออก บาทละ 61,150 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,836.52 บาท
• ขายออก บาทละ 61,950 บาท

ประกาศครั้งที่ 28

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,000 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,775.88 บาท
• ขายออก บาทละ 61,900 บาท

ประกาศครั้งที่ 27

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,950 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,730.4 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท

ประกาศครั้งที่ 26

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,900 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,684.92 บาท
• ขายออก บาทละ 61,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 25

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 24

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,900 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,684.92 บาท
• ขายออก บาทละ 61,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 23

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 22

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,900 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,684.92 บาท
• ขายออก บาทละ 61,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 21

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,800 บาท
• ขายออก บาทละ 60,900 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,578.8 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท

ประกาศครั้งที่ 20

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750.00 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850.00 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650.00 บาท

ประกาศครั้งที่ 19

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 18

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 17

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 16

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 15

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 14

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 13

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 12

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 11

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,600 บาท
• ขายออก บาทละ 60,700 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,381.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท

ประกาศครั้งที่ 10

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 9

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 8

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 7

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 6

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 5

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,600 บาท
• ขายออก บาทละ 60,700 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,381.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,650 บาท
• ขายออก บาทละ 60,750 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,442.36 บาท
• ขายออก บาทละ 61,550 บาท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

