ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 สมาคมค้าทองคำ ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย เทียบราคาปิดวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 61,350 บาท
ราคาทองคำประจำวันที่ 30 ต.ค.2568 ร่วงลงแรง 1,000 บาท เปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยราคาขายออกทองรูปพรรณ อยู่ที่ 61,350 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.06 น.ที่ผ่านมา
ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 60,450 บาท ขายออกที่ราคาบาทละ 60,550 บาท ตามประกาศครั้งที่ 1
ขณะที่ ทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,245.28 บาท ส่วนราคาขายออกอยู่ที่ 61,350 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 3,942.00 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์
สรุป ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.2568
ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,450 บาท
• ขายออก บาทละ 60,550 บาท
ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,245.28 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท