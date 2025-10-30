สปสช. โอนแล้ว 4,928 ล้านบาท ให้รพ.กว่า 1,119 แห่ง ทั้งรพ.รัฐในกระทรวงสาธารณสุข รพ.เอกชน รพ.รัฐพิเศษ ตามแนวทางยกเลิกรีรัน ในรอบบริการผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.68 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายงานการโอนเงินจำนวน 4,928,092,644.91 บาท ให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา จำนวน 1,119 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อคืนวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นการโอนเงินในส่วนของผู้ป่วยใน (IP) ตามมติที่หารือร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) คือยกเลิกการรีรันในรอบบริการผู้ป่วยในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2568 โดยเติมเงินลงไปตามยอดที่ถูกหัก
ทั้งนี้ จำนวนการโอนเงินค่าบริการผู้ป่วยใน (IP) ของโรงพยาบาลแต่ละสังกัดมีรายละเอียดดังนี้
• โรงพยาบาลรัฐในกระทรวงสาธารณสุข สังกัด สป.สธ. 891 แห่ง เป็นเงิน 4,299,215,259.06 บาท
• โรงพยาบาลรัฐในกระทรวงสาธารณสุข นอกสังกัด สป.สธ. 57 แห่ง เป็นเงิน 121,351,927.45 บาท
• โรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข 96 แห่ง เป็นเงิน 327,931,576.20 บาท
• โรงพยาบาลรัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 3 แห่ง เป็นเงิน 1,963,905.42 บาท
• โรงพยาบาลรัฐพิเศษ 4 แห่ง เป็นเงิน 49,176,019.52 บาท
• โรงพยาบาลเอกชน 68 แห่ง เป็นเงิน 128,453,957.26 บาท
โดยแต่ละโรงพยาบาลสามารถดูรายละเอียดการได้รับโอนงบประมาณได้ที่เว็บไซต์ สปสช.https://smt.nhso.go.th/smtf/#/home/budget/summary