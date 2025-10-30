ปปป. นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกบ้านจับ ดาบตำรวจ นอกรีต ร่วมกับพวกเรียกรับเงิน 30,000 บาทจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดและไม่ต้องดำเนินคดี
วันที่ 30 ต.ค.2568 พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. สั่งการให้ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปปป. พร้อมด้วย พ.ต.ท.สไว จันทร์มา สว.กก.4 บก.ปปป. นำกำลังจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกันจับกุม ดาบตำรวจสง่า (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ที่ 17/2568 ลงวันที่ 23 ก.ย.68
ข้อหา “เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันเรียก รับ หรือยอม จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบฯ, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม” ได้บริเวณหน้าบ้านพัก ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 4 นาย ที่ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดในพื้นที่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
โดยมีการเรียกรับจากผู้ต้องหาเป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี และยังร่วมกันจัดทำบันทึกจับกุมอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้อื่นในเอกสารราชการด้วย
ต่อมาคณะกรรมการ ป.ป.ท. ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 2 ภาค 6 เพื่อฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 โดยนัดผู้ต้องหาทั้ง 4 รายให้มาพบพนักงานอัยการ ในวันที่ 23 ก.ค.2568 แต่ทั้งหมดไม่ยอมมาพบตามกำหนด และไม่แจ้งเหตุขัดข้อง รวมทั้งไม่สามารถติดต่อได้ โดยมีพฤติการณ์หลบหนี จึงมีการประสานมายัง ตำรวจ บก.ปปป. ก่อนจะติดตามจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน ดาบตำรวจสง่า ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง ส่วนคดีตามข้อกล่าวหานั้นขอให้การปฏิเสธ จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งอัยการคดีปราบปรามการทุจริต 2 ภาค 6 เพื่อดำเนินคดีต่อไป