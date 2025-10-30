ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 33 ผันผวนขึ้น-ลงไม่หยุด จับตาสถานการณ์ราคา ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,200 บาท ขายออก 61,300 บาท

ราคาทองคำประจำวันนี้ (30 ต.ค. 2568) ร่วงลง 250 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ ทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 61,200 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association ณ เวลา 16.17 น. ที่ผ่านมา

ทองคำแท่งในประเทศ ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 61,200 บาท ขายออก 61,300 บาท ตามประกาศครั้งที่ 33 ของวันนี้

ด้านราคาทองรูปพรรณ รับซื้ออยู่ที่บาทละ 59,972.96 บาท ขายออกที่ราคา 62,100 บาท ทั้งนี้ ในส่วนของราคาทองคำโลก (Gold Spot) อยู่ที่ระดับ 4,004.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 30 ต.ค. 2568

ประกาศครั้งที่ 33
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,200 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,972.96 บาท
• ขายออก บาทละ 62,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 32
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,150 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,927.48 บาท
• ขายออก บาทละ 62,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 31
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,050 บาท
• ขายออก บาทละ 61,150 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,836.52 บาท
• ขายออก บาทละ 61,950 บาท

ประกาศครั้งที่ 30
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,950 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,730.40 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท

ประกาศครั้งที่ 29
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 28
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,800 บาท
• ขายออก บาทละ 60,900 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,578.80 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท

ประกาศครั้งที่ 27
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 26
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 25
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,950 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,730.4 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท

ประกาศครั้งที่ 24
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 23
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 22
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 21
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,750 บาท
• ขายออก บาทละ 60,850 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,533.32 บาท
• ขายออก บาทละ 61,650 บาท

ประกาศครั้งที่ 20
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,850 บาท
• ขายออก บาทละ 60,950 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,639.44 บาท
• ขายออก บาทละ 61,750 บาท

ประกาศครั้งที่ 19
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,900 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,684.92 บาท
• ขายออก บาทละ 61,800 บาท

ประกาศครั้งที่ 18
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,950 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,730.4 บาท
• ขายออก บาทละ 61,850 บาท

ประกาศครั้งที่ 17
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 61,000 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,775.88 บาท
• ขายออก บาทละ 61,900 บาท

ประกาศครั้งที่ 16
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,800 บาท
• ขายออก บาทละ 60,900 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,578.8 บาท
• ขายออก บาทละ 61,700 บาท

ประกาศครั้งที่ 15
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,700 บาท
• ขายออก บาทละ 60,800 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,487.84 บาท
• ขายออก บาทละ 61,600 บาท

ประกาศครั้งที่ 14
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,600 บาท
• ขายออก บาทละ 60,700 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,381.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,500 บาท

ประกาศครั้งที่ 13
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,550 บาท
• ขายออก บาทละ 60,650 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,336.24 บาท
• ขายออก บาทละ 61,450 บาท

ประกาศครั้งที่ 12
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,450 บาท
• ขายออก บาทละ 60,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,245.28 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท

ประกาศครั้งที่ 11
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,400 บาท
• ขายออก บาทละ 60,500 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,184.64 บาท
• ขายออก บาทละ 61,300 บาท

ประกาศครั้งที่ 10
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท

ประกาศครั้งที่ 9
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,200 บาท
• ขายออก บาทละ 60,300 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,002.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 8
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,150 บาท
• ขายออก บาทละ 60,250 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 58,942.08 บาท
• ขายออก บาทละ 61,050 บาท

ประกาศครั้งที่ 7
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,100 บาท
• ขายออก บาทละ 60,200 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 58,896.6 บาท
• ขายออก บาทละ 61,000 บาท

ประกาศครั้งที่ 6
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,200 บาท
• ขายออก บาทละ 60,300 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,002.72 บาท
• ขายออก บาทละ 61,100 บาท

ประกาศครั้งที่ 5
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,250 บาท
• ขายออก บาทละ 60,350 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,048.2 บาท
• ขายออก บาทละ 61,150 บาท

ประกาศครั้งที่ 4
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,350 บาท
• ขายออก บาทละ 60,450 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,139.16 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท

ประกาศครั้งที่ 3
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,300 บาท
• ขายออก บาทละ 60,400 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,093.68 บาท
• ขายออก บาทละ 61,200 บาท

ประกาศครั้งที่ 2
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,350 บาท
• ขายออก บาทละ 60,450 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,139.16 บาท
• ขายออก บาทละ 61,250 บาท

ประกาศครั้งที่ 1
ทองแท่ง
• รับซื้อ บาทละ 60,450 บาท
• ขายออก บาทละ 60,550 บาท

ทองรูปพรรณ
• รับซื้อ บาทละ 59,245.28 บาท
• ขายออก บาทละ 61,350 บาท

