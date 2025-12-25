รถยนต์เอ็มจี จัดกิจกรรมแรลลี่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับลูกค้า เอ็มจี3 ไฮบริด และเอ็มจี 4 อีเล็คทริค ล่าสมบัติ เส้นทางกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เอ็มจีได้สร้างรอยยิ้มให้ลูกค้าส่งท้ายปีด้วยกิจกรรม “#MGSAVESAVERALLY” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้า ALL NEW MG3 HYBRID+ และ NEW MG4 ELECTRIC กว่า 20 คัน ร่วมทริปขับรถตามล่าหาสมบัติบนเส้นทาง กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
สำหรับเส้นทางล่าสมบัติครั้งนี้ เริ่มต้นตีธงออกเดินทางจาก THE PASEO PARK บนถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้าไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดทริปด้วยความเป็นสิริมงคล จากนั้นเดินทางต่อสู่ โรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี “มรดกเมืองกาญจน์” จุดสำคัญสำหรับการร่วมเล่นเกมสะสมคะแนน และรวมพลังทีมเพื่อพิชิตภารกิจสุดท้าทาย ตลอดเส้นทาง ผู้ร่วมทริปจะได้สัมผัสความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของชาวกาญจนบุรีไปพร้อมกับกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนจะล่องแพรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชื่นชมแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองกาญจน์ ไม่ว่าจะเป็น สะพานข้ามแม่น้ำแคว และ สกายวอล์คท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำแควอย่างเต็มอิ่ม และปิดท้ายด้วยการประกาศผลผู้ชนะ และเฉลิมฉลองไปกับปาร์ตี้ยามค่ำคืน เพื่อส่งท้ายการเดินทางสุดประทับใจครั้งนี้
“สิ่งที่ เอ็มจี ตั้งใจที่จะมอบให้กับลูกค้าผ่านกิจกรรมครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ความสนุกสนานเท่านั้น แต่ เอ็มจี ต้องการที่จะส่งมอบประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่างไปจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน ผ่านเกม กติกาที่ทั้งสนุกและท้าทาย เพื่อให้ลูกค้ารีดศักยภาพของรถยนต์ออกมาใช้ได้มากที่สุด เอ็มจี ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับลูกค้าต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนารถยนต์ และบริการหลังการขายเพื่อยกระดับความพึงพอใจของผู้ใช้รถเอ็มจีทั่วประเทศ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ เอ็มจี” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว