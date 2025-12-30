นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ ประธานจัดงาน “FAST Auto Show Thailand 2025” มหกรรมจำหน่ายรถยนต์ครบวงจร มอบรางวัลใหญ่ “เก้าอี้นวดไฟฟ้าแบรนด์ Amaxs รุ่น ROBO8989 MASSAGE CHAIR” จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 279,000 บาท ให้แก่ผู้โชคดีที่ได้สิทธิ์จากกิจกรรม “ซื้อรถ ลุ้นรับ” ผ่านการจองและซื้อทั้งรถใหม่ป้ายแดง และรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพเยี่ยมภายในงาน “FAST Auto Show Thailand 2025” ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมี นายชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงานฝ่ายรถใหม่ และนายอัษฎาวุธ อาสาสรรพกิจ รองประธานจัดงานฝ่ายรถใช้แล้ว ร่วมแสดงความยินดีและเป็นพยานในการมอบรางวัลให้แก่ นางณัฏฐนันท์ บาร์โลว ผู้โชคดีจากกิจกรรมในงานดังกล่าว
ฟาสต์ ออโต โชว์ ไทยแลนด์ (Fast Auto Show Thailand) จัดโดย บริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ความร่วมมือทางธุรกิจของ 3 ค่ายใหญ่ ในวงการสื่อรถยนต์เมืองไทย โดยนำจุดแข็งของ “กรังด์ปรีซ์” ผู้จัดงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์” ที่เชี่ยวชาญด้านรถใหม่-รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ “สื่อสากล” ผู้จัดงาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์เอ็กซ์โป” ที่เชี่ยวชาญด้านรถใหม่ รถนำเข้าและกลุ่มผู้นำเข้าอิสระ และ “วี.เอ แอนด์ ซันส์” ที่เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการรถยนต์ใช้แล้วมากว่า 15 ปี เพื่อต่อยอดธุรกิจอีเวนต์โชว์รถครบวงจรที่ เปี่ยมด้วยคุณภาพในช่วงกลางปี ทั้งนี้ งาน “FAST Auto Show Thailand 2026” กำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2569 โดยจะยกระดับประสบการณ์เลือกซื้อรถใหม่และรถยนต์ใช้แล้วให้ครบวงจรยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มมาตรฐานความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในทุกขั้นตอนการซื้อขายภายในงาน