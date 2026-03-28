ยาเดีย พาชมนวัตกรรม และเทคโนโลยีระดับโลก ฐานการผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ฉงชิ่ง หวังดึงนักลงทุนเข้าเป็นดีลเลอร์ในไทย สร้างเครือข่าย Mobility แห่งอนาคต

ยาเดีย (Yadea) แบรนด์ยานยนต์สองล้อไฟฟ้าจากประเทศจีน ยอดขายอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 9 ปีซ้อน เดินหน้ารุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่าสุดนำคณะนักลงทุน และผู้ประกอบการจากประเทศไทยเยี่ยมชม Yadea Group ChongQing Smart Manufacturing Base ฐานการผลิต และศูนย์วิจัยครบวงจร ณ นครฉงชิ่ง หนึ่งในโรงงานที่ทันสมัยที่สุดของโลก กำลังการผลิต 3 ล้านคันต่อปี

พร้อมเข้าชมกระบวนการทดสอบ ที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานสากล อาทิ การทดสอบขึ้นเนินสูง 16 องศา เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในภูมิประเทศของไทย ที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยี TTFAR ระบบมอเตอร์ และแบตเตอรี่ที่ ยาเดีย พัฒนาขึ้นเอง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่

ในด้านผลิตภัณฑ์ เดินหน้ารุกตลาด ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่สามารถจดทะเบียนได้ในประเทศไทยแล้ว 5 รุ่น ครอบคลุมการใช้งาน และเตรียมเปิดตัวอีก 3 รุ่นใหม่เร็ว ๆ นี้ เสริมทัพไลน์อัพให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยทุกรุ่นถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์สภาพอากาศเมืองไทยโดยเฉพาะ ทั้งกันน้ำ และทนทานต่อทั้งแดดจัด

ปัจจุบัน ยาเดียมีการส่งออกกว่า 100 ประเทศ และมีฐานการผลิต 10 แห่งทั่วโลก รวมถึงโรงงาน ยาเดีย ประเทศไทย ในโครงการ Free Trade Zone จังหวัดสมุทรปราการ ขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ “1+4+N” คือการรวมศูนย์ R&D ระดับโลก (1)

เสริมด้วย 4 เสาหลัก ได้แก่ สินค้า ช่องทางจำหน่าย แบรนด์ และบริการ (4) และขยายผ่านเครือข่ายฐานการผลิต และบริการทั่วโลก (N) เพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบด้าน Economies of Scale และความสามารถในการแข่งขันระดับสากล อย่างไรก็ตาม ยาเดีย ไม่ได้มองแค่การขายผลิตภัณฑ์ แต่ต้องการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ยาเดีย อยู่ระหว่างเปิดรับตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาค รวมถึงร้านค้ารูปแบบผสมทั่วประเทศ พร้อมมอบระบบสนับสนุนอย่างครบวงจรทั้งด้านสินค้า เทคโนโลยี และการตลาด เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับพันธมิตรธุรกิจ

 

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