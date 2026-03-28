ลามิน่าฟิล์ม ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง ด้วยแคมเปญ ‘ฟิล์มลามิน่า ปกป้องคุณด้วยความจริง’ ต่อยอดการให้ข้อมูลการทดสอบที่ถูกต้อง พร้อมขยายการรับประกัน นาน 10 ปี
นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ฟิล์มกลุ่มพิเศษคุณภาพสูงและฟิล์มกันสะเก็ดหิน “ลูมาร์” โดยอีสท์แมน เพอร์ฟอร์แมนซ์ฟิล์ม สหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่า แม้จะมีการรณรงค์การให้ข้อมูลด้านฟิล์มกรองแสงที่ถูกต้อง แต่ก็ยังพบการบิดเบือนข้อมูลไปถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
“ในปีที่ผ่านมา ลามิน่าได้กระตุ้นการสื่อสารด้านการทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสง ผ่านแคมเปญ ‘ฟิล์มลามิน่า อยู่คู่คนทุกเจน…ด้วยความจริง’ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตลาดฟิล์มกรองแสงในประเทศไทย และในปีนี้ เราพร้อมที่จะเดินหน้ากระตุ้นกิจกรรมดังกล่าว ผ่านแคมเปญ ‘ฟิล์มลามิน่า ปกป้องคุณด้วยความจริง’ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องส่งตรงไปยังผู้บริโภค”
ทั้งนี้ ลามิน่าขอยืนยันว่าการทดสอบประสิทธิภาพการกันความร้อนของฟิล์มกรองแสงสำหรับรถยนต์ ในมาตรฐานระดับสากล จะต้องเป็นการใช้ค่า TSER (Total Solar Energy Rejection) ที่ 90 องศาเท่านั้น ซึ่งการทดสอบการป้องกันค่ารังสีอินฟราเรด (IR) หรือแม้แต่การทดสอบค่า TSER ที่มุมเอียง 60 องศา หรือมุมที่แตกต่างกันออกไป หรือการทดสอบด้วยกระจกสีชา จะให้ผลการทดสอบที่สูงกว่าความเป็นจริง
เพื่อปกป้องผู้บริโภคไม่ให้หลงเชื่อโฆษณาที่เน้นเพียงค่า IR ที่สูง เนื่องจากรังสีอินฟราเรดเป็นเพียงแค่ความร้อนส่วนหนึ่ง และเป็นการวัดค่าเพียงบางช่วงความยาวคลื่นเท่านั้นไม่ใช่ความร้อนจากแสงแดดทั้งหมด ดังนั้นการพิจารณาเพียงค่า IR ไม่ได้ให้ประโยชน์ที่แท้จริงต่อผู้ใช้รถ ในความเป็นจริงค่ากันความร้อนจากแสงแดดต้องพิจารณาจากฟิล์มกรองแสงที่มีค่า TSER ที่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดโดย AIMCAL & NFRC และมีสถาบันระดับโลกให้การรับรอง ไม่ใช่แค่ค่าใดค่าหนึ่งสำหรับการโฆษณาเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
นอกเหนือไปจากการยืนหยัดที่จะใช้ค่า TSER ในการตรวจสอบค่ากันความร้อนของฟิล์มกรองแสงที่จำหน่าย ตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดย AIMCAL (Association of International Metallizers, Coaters, and Laminators) และ NFRC (National Fenestration Rating Council Certification) ใช้วัดการลดความร้อนจากแสงแดดรวม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานฟิล์มกรองแสงได้อย่างถูกต้อง
บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะนำเข้าสินค้าที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับตลาดรถยนต์ที่เปลี่ยนไป ทั้งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Lamina DigitalBoost® ออกแบบเพื่อรองรับระบบสัญญาณดิจิทัลภายในรถยนต์ยุคใหม่ รวมถึงการทำตลาดสินค้าที่สอดคล้องกับการเติบโตในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าและสมาร์ทคาร์ โดยมีการเปิดตัวฟิล์มกรองแสง ลามิน่า ดิจิทัล อีวี บูสต์ เป็นเจ้าแรกที่รองรับการใช้งานของรถยนต์ยุคใหม่ในทุกมิติ
“นอกเหนือจากการทำตลาดสินค้าที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคแล้ว เรายังเดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับท่านเจ้าของรถ ด้วยการให้การรับประกันคุณภาพสินค้า และการติดตั้ง ผ่านผู้จัดจำหน่าย และเป็นครั้งแรกที่ลามิน่าขยายการรับประกันให้กับลูกค้าที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่า ดิจิทัล อีวี บูสต์ เพิ่มเป็น 10 ปี สำหรับลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนการรับประกันผ่านระบบออนไลน์” นางสาวจันทร์นภา กล่าว
สำหรับลูกค้าที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงลามิน่า ดิจิทัล อีวี บูสต์ ซึ่งเป็นฟิล์มเอไอเซรามิกสมรรถนะสูง และลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ ผ่าน www.laminafilms.com รับสิทธิการรับประกันพิเศษ เพิ่มเป็น 10 ปี โดยมีระยะเวลารับโปรโมชั่นพิเศษจนถึงสิ้นปีนี้ ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่านอกเหนือจากการเลือกใช้ฟิล์มกรองแสงคุณภาพเยี่ยม ยังจะได้รับการดูแลจากบริษัทอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ลามิน่ามีความมั่นใจกับคุณภาพของสินค้าทุกรุ่นที่ทำตลาด รวมถึงการบริการที่ส่งต่อให้ลูกค้ามากกว่า 30 ปี และยังเป็นผู้ประกอบการรายแรกในประเทศไทยที่แนะนำฟิล์มเซรามิกสู่ตลาดเมืองไทย ด้วยมาตรฐานการติดตั้งที่เทียบเท่ามาตรฐานสากล ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอบรมกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้ใช้งานฟิล์มกรองแสงลามิน่าในประเทศไทยแล้วมากกว่า 10 ล้านคนทั่วไทย
นางสาวจันทร์นภากล่าวถึงภาพรวมของตลาดฟิล์มกรองแสงระดับพรีเมียมสำหรับรถยนต์ว่า น่าจะเติบโตเล็กน้อยตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 6.3 แสนคัน โดยคาดว่าตลาดฟิล์มกรองแสงในภาพรวมน่าจะมียอดจำหน่ายที่ระดับ 1,500 – 1,700 ล้านบาท สืบเนื่องจากผู้บริโภคจะมองหาฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูง ที่มีความคุ้มค่าทั้งด้านสินค้าและการให้บริการในสถานการณ์ปัจจุบัน
“ในส่วนของลามิน่าฟิล์ม เรามีความมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุด ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ซึ่งจะทำให้เราสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่เหนือกว่าตลาดได้ โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายที่ 630 ล้านบาทในปีนี้ หรือคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดฟิล์มกรองแสงไม่น้อยกว่า 33% โดยจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้”
สำหรับงาน Bangkok International Motor Show 2026 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 ลามิน่าจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงมากกว่า 100 รุ่นที่บูธหมายเลข A29/2 อิมแพคชาเลนเจอร์ อาคาร 1 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม รวมถึงรับสิทธิพิเศษในการผ่อนชำระ 0% และรับของพรีเมียมแบบจัดเต็ม เมื่อจองฟิล์มกรองแสงในงาน และติดตั้งในเวลาที่กำหนด