มาสด้าเพิ่มทางเลือกตลาดเอสยูวีขนาดเล็ก ด้วย‘มาสด้า CX-3’ ใหม่ ปรับโฉมครั้งใหญ่ เพิ่มชุดแต่งสีดำรอบคัน ราคาเริ่มต้น 770,000 บาท

นายทาดาชิ มิอุระ ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มาสด้า CX-3 คือหนึ่งในรถครอสโอเวอร์เอสยูวีรุ่นเริ่มต้น ภายใต้ตระกูล CX-Series ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยถึงปัจจุบัน สามารถครองใจลูกค้าด้วยยอดขายสะสมสูงถึง 30,000 คัน ล่าสุดเพิ่มรุ่นย่อยใหม่ คือรุ่น 2.0 Sport Luxe ที่ได้รับการตกแต่งเสริมเอกลักษณ์ความสปอร์ตที่โดดเด่น รวมถึงเพิ่มอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาอย่างครบครัน

ด้านนายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัว New Mazda CX-3 ครั้งนี้ มาพร้อมแนวคิด “Never Settle for Less ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ” กลุ่มเป้าหมายยังคงเป็นวัยเริ่มต้นทำงานที่มองหารถครอสโอเวอร์เอสยูวีคันแรก หรือลูกค้าที่ต้องการซื้อรถเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มชีวิตของครอบครัว จำหน่ายเริ่มต้นเพียง 770,000 บาท ซึ่งถูกลงกว่ารุ่นเดิมถึง 16,000 บาท ให้ความคุ้มค่ามากที่สุดในตลาดเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มาสด้าให้มาแบบเต็มคัน

Mazda CX-3 ยกระดับภาพลักษณ์สปอร์ตพรีเมี่ยม ด้วยดีไซน์ภายนอกและภายในใหม่ มาพร้อมกระจังหน้าสีดำ ไฟหน้ามาพร้อมระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (HBC) กระจกมองข้างสีดำ ซุ้มล้อสีดำเงา และหลังคาสีดำเงา ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ ขนาด 18 นิ้ว

ห้องโดยสารก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้วยความประณีต คอนโซลหน้าหุ้มด้วยหนังสีฟ้าเทา ตกแต่งด้วยด้ายสีคอปเปอร์ พร้อมกรอบช่องแอร์สีคอปเปอร์ ลงตัวกับเบาะหนังสีดำและผ้า Grand Luxe Suede พร้อมสีภายนอกใหม่ สีเทา แอโร เกรย์ ที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ความสปอร์ตหรูไปอีกระดับ

พัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ HMI (Human-Machine Interface) ออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานและจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ในตำแหน่งที่เหมาะสม มีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย Sports Paddle Shift หลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้า Center Display แบบทัชสกรีน ขนาด 7 นิ้ว เชื่อมต่อ Mazda Connect รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียง Bose รอบทิศทาง พร้อมลำโพง 7 ตำแหน่ง อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย Wireless Charger

เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง พนักพิงเบาะหลังสามารถแยกพับ 60:40 อิสระออกจากกัน พร้อมพนักวางแขนและที่วางแก้วแบบมีฝาปิด

ขุมพลังเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน ขนาด 2.0 ลิตร (SKYACTIV-G 2.0) ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุด 156 แรงม้า ประหยัดน้ำมันถึง 16.4 กม./ลิตร* และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมระบบควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะ หรือ G-Vectoring Control (GVC) เทคโนโลยีเฉพาะของมาสด้าภายใต้ Skyactiv-Vehicle Dynamics ที่ช่วยควบคุมสมรรถนะการขับขี่ให้แม่นยำและสมดุล

ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย i-Activsense อาทิ ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (ABSM) ระบบเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน (LDWS) ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลัง (SCBS-R) ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)

ระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (DAA) ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ (SBS) ระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัติแบบ Advance (Advanced SCBS) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ แบบ Stop & Go (MRCC with Stop & Go) ฯลฯ

New Mazda CX-3 มีให้เลือก 7 สี 4 รุ่นย่อย

รุ่น 2.0 Base 770,000 บาท

รุ่น 2.0 Base Plus 830,000 บาท

รุ่น 2.0 Comfort 900,000 บาท

รุ่นย่อยใหม่ รุ่น 2.0 Sport Luxe 970,000 บาท

ข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว ดอกเบี้ย 1.79% และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี สามารถเข้ามาชมรถคันจริงพร้อมจองซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่งาน Big Motor Sale 2023 ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. – 3 ก.ย. นี้ ที่ไบเทคบางนา และที่โชว์รูมมาสด้าทั่วประเทศ