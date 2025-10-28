เป็นรถอีวีอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกเสียงฮือฮา และจุดกระแสให้นักเลงรถหัวใจสีเขียวเมืองไทยหันมาสนใจอยู่ไม่ใช่น้อย ด้วยเพราะ จีเอซี ไอออน ยูที (GAC AION UT) เก๋งเล็กสไตล์แฮตช์แบ๊ก 5 ประตู อีวีจากแดนมังกรที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาน่าคบหา
ล่าสุด “ข่าวสด ยานยนต์” ได้เจ้า ไอออน ยูที มาทดสอบ เป็นรุ่น 500 Premium หรือตัวท็อป ระยะทางวิ่ง 500 ก.ม. นัดรับรถกันที่โชว์รูมย่านสาทร
ระหว่างรอชาร์จไฟฟ้าให้เต็ม 100% ทีมงานได้แนะนำตัวรถพอสังเขป แต่ที่ชอบสุดคือเบาะนั่งสามารถปรับเป็นโซฟาเบดได้ด้วยการถอดหมอนรองศีรษะแถวหน้าแล้วเอนราบต่อกับเบาะแถวสอง นอนเหยียดยาวได้ทันที
ชาร์จไปถึง 99.7% รถแจ้งสถานะว่าชาร์จเสร็จแล้ว ระยะทางที่วิ่งได้ 499 ก.ม. สุดท้ายแล้วจะวิ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาลุ้นกัน
ดีไซน์ของเจ้า จีเอซี ไอออน ยูที มีความเท่และแตกต่าง ไฟหน้า LED ดีไซน์คล้ายดวงตาคน อารมณ์ขี้สงสัยเล็กน้อย เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน และหน่วงเวลาปิดไฟเมื่อดับเครื่อง เพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืน
ไฟเลี้ยวหน้าและท้ายแบบ Matrix Cube ถ่ายทอดรูปทรงเรขาคณิตได้อย่างมีมิติ ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว ดีไซน์ 6 เหลี่ยม ให้ความมั่นคง แข็งแรง
เข้ามาในตัวรถปรับตำแหน่งต่างๆ ให้เหมาะสม กระจกมองข้างต้องเข้าไปที่หน้าจอกลางเพื่อสั่งการแล้วจึงมาปรับซ้าย-ขวาที่แป้นพวงมาลัย ดีว่าเบาะนั่งปรับไฟฟ้ามีปุ่มปรับที่เบาะเลย รวมถึงช่องแอร์ที่ปรับ หรือปิดตรงหน้ากากได้เลย หนาวก็ผลักออก ร้อนก็ดึงเข้า ได้ทันที ไม่ต้องเข้าไปควานหาที่หน้าจอ เหมือนรถอีวีหลายรุ่นให้วุ่นวาย
เบาะนั่งนุ่มแน่นทรงปีกผีเสื้อโอบรับสรีระ จอข้อมูลขนาด 8 นิ้ว หน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว ศูนย์กลางการควบคุมระบบต่างๆ
สามารถสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยได้ในบางฟังก์ชัน ที่ชาร์จไฟมีทั้งแบบ USB แบบที่จุดบุหรี่ รวมถึงไร้สาย
ก่อนออกเดินทางเลือกโหมดขับขี่แบบสปอร์ต และไม่ต้องรีเจนต์แบตเตอรี่เมื่อถอนเท้าจากคันเร่งหรือกดแป้นเบรก แต่ขับไปได้สักพักต้องเปลี่ยนไปเป็นโหมดสบายด้วยเพราะตัวรถมีแรงกระชากเวลาออกตัว และหน่วงเบาๆ เมื่อถอนคันเร่ง ทำให้รู้สึกคล้ายจะเมารถ
พอเปลี่ยนมาเป็นโหมดสบายแล้วทุกอย่างหายไปโดยพลัน แถมยังขับได้สนุกขึ้น ไปได้แบบชิลชิล เลยเลือกใช้โหมดนี้ตลอด แม้จะมีอีก 2 โหมดแต่ไม่ได้ใช้งานคือ โหมดอีโค เพราะไฟฟ้ามีเหลือเฟือ และโหมดอีโค พลัส ที่เอาไว้ใช้ยามที่แบตเตอรี่เหลือน้อย เพื่อประหยัดไฟให้มากที่สุด
เพื่อนร่วมทางย่านสาทรแม้จะเป็นช่วงบ่ายแต่ก็ยังหนาตาอยู่ไม่น้อย อาศัยความคล่องแคล่วจากขนาดที่กะทัดรัด และกำลังที่เรียกมาจากมอเตอร์ได้สูงสุด 204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 210 นิวตัน-เมตร ทำได้กระชับฉับไว
ถึงจุดหมายแรกวิ่งไป 40 ก.ม. รถติดบ้าง ทำความเร็วตามกันได้บ้าง อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 15.5 kWh/100 ก.ม.ถือว่าดูดีอยู่ไม่น้อย ส่วนระยะทางที่เหลือวิ่งได้อีก 447 ก.ม.
ออกเดินทางต่อ ขึ้นทางด่วนเริ่มทำความเร็วได้บ้าง ไม่รอช้าเพิ่มน้ำหนักเท้าที่แป้นคันเร่ง ตัวเลขความเร็วไต่ระดับขึ้นไปแบบไม่มีเหนื่อย ไม่มีท้อ 100-110-120 ก.ม.ต่อช.ม. ช่วงล่างยังนิ่งกริบ ผลดีของการออกแบบให้เป็นรถไฟฟ้าตั้งแต่แรกด้วยแพลตฟอร์ม AEP (AION Electric Platform) ทำให้การวางแบตเตอรี่ได้เป็นระเบียบ และกระจายน้ำหนักอย่างสมดุล
ช่วงล่างให้ความนุ่มนวลและเงียบ ขณะที่พวงมาลัยค่อนข้างเบาน่าจะถูกใจคุณสาวๆ ที่ใช้ในเมือง
สุดท้ายทดสอบกันไปทั้งหมด 226 ก.ม. แบตเตอรี่เหลืออยู่ 46% ไฟมีให้วิ่งได้อีก 232 ก.ม. อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 14.1 kWh ถือว่าประหยัดเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน แม้ระยะทางวิ่งจะน้อยกว่าสเป๊กไปบ้าง 10-15% ถือว่ารับได้
สำหรับราคาค่าตัวของเจ้า ไอออน ยูที 500 Premium คันนี้อยู่ที่ 669,900 บาท และยังมีรุ่น 420 Standard ราคา 519,900 บาท ไว้เป็นทางเลือก
ส่วนจะคุ้มกับราคา หรือตรงกับพฤติกรรมการใช้งานหรือไม่ ต้องแวะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองที่โชว์รูมจีเอซี ไอออน ทุกแห่งทั่วประเทศ