เผยโฉมคันจริง Toyota Land Cruiser ‘FJ’ เครื่องเบนซิน 2.7 ลิตร 163 แรงม้า เปิดตัวครั้งแรกในโลก ในงาน เจแปน โมบิลิตี้ โชว์​ 2025 ขายในไทยปีหน้า

เปิดตัวแล้วสำหรับ Toyota Land Cruiser “FJ” ภายในงาน เจแปน โมบิลิตี้ โชว์​ 2025 (Japan Mobility Show 2025) ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลือกใช้เวที (Japan Mobility Show 2025) เปิดตัวรถยนต์ “น้องเล็กสุด” ในตระกูล Land Cruiser

มาซาฮิโกะ มาเอดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียของโตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า โตโยต้าตั้งใจพัฒนาและนำเสนอรถยนต์รุ่นนี้ออกมา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น บวกกับเทรนด์ความต้องการใช้รถยนต์ประเภทนี้กำลังมา โตโยต้าเชื่อและมั่นใจว่า รถคันนี้จะสามารถทำให้โตโยต้าเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้ไม่ยาก

วันนี้ โตโยต้า แนะนำพร้อมเผยโฉมรถยนต์ Toyota Land Cruiser “FJ” เป็นครั้งแรกในงาน 2025 เรียบร้อยแล้ว และรถรุ่นนี้มีแผนที่จะเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงประมาณกลางปี พ.ศ.2569 เช่นเดียวกับตลาดประเทศไทย ที่จะเปิดตัวในปีหน้าเช่นเดียวกัน โดยโตโยต้าเลือกโรงงานประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อต่อยอดจากโปรเจ็กต์ IMV เนื่องจากต้องการรักษาซัพพลายเชนของรถปิกอัพที่มีมูลค่ามหาศาล และตอบแทนประเทศไทย ด้วยความพยายามหาโปรดักต์ใหม่ ๆ มาผลิต

สำหรับ Toyota Land Cruiser “FJ” นั้น โตโยต้าสามารถมอบคุณค่าใหม่ของ “อิสรภาพและความสุข” (“Freedom & Joy”) ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้ขับขี่ Land Cruiser มีให้กับรถรุ่นนี้ในแบบฉบับของตนเอง

แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ ซึ่งความไว้วางใจได้ ความทนทาน และสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความปรารถนาที่จะให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินไปกับรถยนต์ Toyota Land Cruiser “FJ”

ด้วยดีไซน์ภายในและภายนอกที่ผสานตำนานแห่งความคลาสสิกและความทันสมัย อันเป็นเอกลักษณ์ของ Land Cruiser ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ตั้งแต่รูปทรงที่เน้นห้องโดยสารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส คำนึงถึงการใช้งานและความจุสัมภาระที่ Land Cruiser ทุกรุ่นต่างให้ความสำคัญ

โดยสะท้อนความเพรียวบาง แข็งแกร่ง และความสนุกสนาน ผ่านตัวถังทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลวดลายลูกเต๋า และขอบมุมเฉียง การดีไซน์ด้านหน้าและด้านหลัง มอบความรู้สึกมั่นคงเปี่ยมด้วยพละกำลัง ด้วยกันชนทรงพลังและบังโคลนที่แผ่ออกบนตัวถังที่กระชับและเรียบง่าย

ที่กันชนบริเวณมุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบแยกส่วน สามารถถอดเปลี่ยนได้ สามารถซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่ายขึ้น พร้อมคำนึงถึงความสามารถในการปรับแต่ง ในแบบฉบับของตนเองได้ ห้องโดยสารออกแบบให้มีระบบในการจดจำ และสามารถบังคับได้ในทุกสภาพการขับขี่

แผงหน้าปัดแนวนอนที่ช่วยให้จดจำมุมมองของรถได้ง่าย จอภาพและสวิตช์ที่รวมฟังก์ชั่นต่างๆ

ปุ่มเปลี่ยนเกียร์ที่ควบคุมได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ฝาครอบส่วนบนของเครื่องยนต์ด้านหน้าและแผงหน้าปัดออกแบบให้อยู่ในระดับต่ำ มอบทัศนวิสัย

ด้านหน้าของรถที่ดี ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและการขับขี่ออฟโรด

การออกแบบส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกับเส้นคาดบริเวณด้านบนของรถ ช่วยให้มองเห็นพื้นผิวถนนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้บนถนนที่ขรุขระ

Toyota Safety Sense เทคโนโลยีความปลอดภัย ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นขั้นสูง ซึ่งรวมถึงระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Precollision Safety System) มอบการขับขี่ที่น่าเพลิดเพลินและให้ความสบายใจในการเดินทาง

Toyota Land Cruiser “FJ” ใช้แพลตฟอร์มที่พัฒนาจากรถกระบะ IMV เพื่อให้รถมีระยะห่างจากพื้นของตัวรถและมุมในการเข้าโค้งที่ต้องการ ทั้งยังใช้กลไกการยึดเกาะของล้อ (ความสามารถในการยึดเกาะพื้นถนนของยาง) ฐานล้อที่สั้นลง (สั้นกว่า Land Cruiser 250 ที่ 270 มม.) มอบความคล่องตัวดีเยี่ยม ด้วยรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.5 เมตร

นอกจากนี้ ยังเพิ่มเหล็กค้ำยันใต้พื้นและความแข็งแกร่งของตัวถังที่สูงขึ้น ช่วยให้เสถียรภาพในการควบคุมรถดีเยี่ยม

โดยโตโยต้าจะมีการแนะนำทางเลือกเพื่อเพิ่มความสุขในการปรับแต่งตัวรถ (มีการวางแผนเพื่อแนะนำชิ้นส่วนหรือชุดตกแต่งต่าง ๆ ตลอดอายุของรถแต่ละรุ่น โดยรายละเอียดจะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค)

สำหรับ Toyota Land Cruiser “FJ” ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2.7 ลิตร 2TR-FE ให้กำลัง 163 แรงม้า ส่วนแรงบิด 246 นิวตันเมตร เกียร์ 6 Super ECT มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ 4WD (part-time four-wheel drive system)

