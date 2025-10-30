เผยโฉมคันจริง Toyota Land Cruiser ‘FJ’ เครื่องเบนซิน 2.7 ลิตร 163 แรงม้า เปิดตัวครั้งแรกในโลก ในงาน เจแปน โมบิลิตี้ โชว์ 2025 ขายในไทยปีหน้า
เปิดตัวแล้วสำหรับ Toyota Land Cruiser “FJ” ภายในงาน เจแปน โมบิลิตี้ โชว์ 2025 (Japan Mobility Show 2025) ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลือกใช้เวที (Japan Mobility Show 2025) เปิดตัวรถยนต์ “น้องเล็กสุด” ในตระกูล Land Cruiser
มาซาฮิโกะ มาเอดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียของโตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า โตโยต้าตั้งใจพัฒนาและนำเสนอรถยนต์รุ่นนี้ออกมา เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น บวกกับเทรนด์ความต้องการใช้รถยนต์ประเภทนี้กำลังมา โตโยต้าเชื่อและมั่นใจว่า รถคันนี้จะสามารถทำให้โตโยต้าเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้ไม่ยาก
วันนี้ โตโยต้า แนะนำพร้อมเผยโฉมรถยนต์ Toyota Land Cruiser “FJ” เป็นครั้งแรกในงาน 2025 เรียบร้อยแล้ว และรถรุ่นนี้มีแผนที่จะเปิดตัวในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงประมาณกลางปี พ.ศ.2569 เช่นเดียวกับตลาดประเทศไทย ที่จะเปิดตัวในปีหน้าเช่นเดียวกัน โดยโตโยต้าเลือกโรงงานประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อต่อยอดจากโปรเจ็กต์ IMV เนื่องจากต้องการรักษาซัพพลายเชนของรถปิกอัพที่มีมูลค่ามหาศาล และตอบแทนประเทศไทย ด้วยความพยายามหาโปรดักต์ใหม่ ๆ มาผลิต
สำหรับ Toyota Land Cruiser “FJ” นั้น โตโยต้าสามารถมอบคุณค่าใหม่ของ “อิสรภาพและความสุข” (“Freedom & Joy”) ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผู้ขับขี่ Land Cruiser มีให้กับรถรุ่นนี้ในแบบฉบับของตนเอง
แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ ซึ่งความไว้วางใจได้ ความทนทาน และสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความปรารถนาที่จะให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินไปกับรถยนต์ Toyota Land Cruiser “FJ”
ด้วยดีไซน์ภายในและภายนอกที่ผสานตำนานแห่งความคลาสสิกและความทันสมัย อันเป็นเอกลักษณ์ของ Land Cruiser ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ตั้งแต่รูปทรงที่เน้นห้องโดยสารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส คำนึงถึงการใช้งานและความจุสัมภาระที่ Land Cruiser ทุกรุ่นต่างให้ความสำคัญ
โดยสะท้อนความเพรียวบาง แข็งแกร่ง และความสนุกสนาน ผ่านตัวถังทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลวดลายลูกเต๋า และขอบมุมเฉียง การดีไซน์ด้านหน้าและด้านหลัง มอบความรู้สึกมั่นคงเปี่ยมด้วยพละกำลัง ด้วยกันชนทรงพลังและบังโคลนที่แผ่ออกบนตัวถังที่กระชับและเรียบง่าย
ที่กันชนบริเวณมุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบแยกส่วน สามารถถอดเปลี่ยนได้ สามารถซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่ายขึ้น พร้อมคำนึงถึงความสามารถในการปรับแต่ง ในแบบฉบับของตนเองได้ ห้องโดยสารออกแบบให้มีระบบในการจดจำ และสามารถบังคับได้ในทุกสภาพการขับขี่
แผงหน้าปัดแนวนอนที่ช่วยให้จดจำมุมมองของรถได้ง่าย จอภาพและสวิตช์ที่รวมฟังก์ชั่นต่างๆ
ปุ่มเปลี่ยนเกียร์ที่ควบคุมได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ฝาครอบส่วนบนของเครื่องยนต์ด้านหน้าและแผงหน้าปัดออกแบบให้อยู่ในระดับต่ำ มอบทัศนวิสัย
ด้านหน้าของรถที่ดี ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยทั้งบนท้องถนนและการขับขี่ออฟโรด
การออกแบบส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกับเส้นคาดบริเวณด้านบนของรถ ช่วยให้มองเห็นพื้นผิวถนนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แม้บนถนนที่ขรุขระ
Toyota Safety Sense เทคโนโลยีความปลอดภัย ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นขั้นสูง ซึ่งรวมถึงระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Precollision Safety System) มอบการขับขี่ที่น่าเพลิดเพลินและให้ความสบายใจในการเดินทาง
Toyota Land Cruiser “FJ” ใช้แพลตฟอร์มที่พัฒนาจากรถกระบะ IMV เพื่อให้รถมีระยะห่างจากพื้นของตัวรถและมุมในการเข้าโค้งที่ต้องการ ทั้งยังใช้กลไกการยึดเกาะของล้อ (ความสามารถในการยึดเกาะพื้นถนนของยาง) ฐานล้อที่สั้นลง (สั้นกว่า Land Cruiser 250 ที่ 270 มม.) มอบความคล่องตัวดีเยี่ยม ด้วยรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 5.5 เมตร
นอกจากนี้ ยังเพิ่มเหล็กค้ำยันใต้พื้นและความแข็งแกร่งของตัวถังที่สูงขึ้น ช่วยให้เสถียรภาพในการควบคุมรถดีเยี่ยม
โดยโตโยต้าจะมีการแนะนำทางเลือกเพื่อเพิ่มความสุขในการปรับแต่งตัวรถ (มีการวางแผนเพื่อแนะนำชิ้นส่วนหรือชุดตกแต่งต่าง ๆ ตลอดอายุของรถแต่ละรุ่น โดยรายละเอียดจะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค)
สำหรับ Toyota Land Cruiser “FJ” ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 2.7 ลิตร 2TR-FE ให้กำลัง 163 แรงม้า ส่วนแรงบิด 246 นิวตันเมตร เกียร์ 6 Super ECT มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ 4WD (part-time four-wheel drive system)
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ