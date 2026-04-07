谁说外国人玩不转南韩黑怕？MILLI 拿下《SMTM12》全球投票第一名！这波文化输出真的“泰”牛了！🎤🔥🇹🇭 #MILLISMTM12第四名# #MILLI全球投票第一# #ShowMeTheMoney12决战# #泰国辣妹征服南韩# #GrayLoco战队荣誉#

【战报快讯 📢】家人们，快来看！《Show Me The Money 12》昨晚总决赛落幕了！咱们的泰国拽姐 #MILLI# 最终拿到了 第四名！虽然没拿到冠军奖杯，但她拿到了全世界粉丝的心！

✨ 这一战，她就是无冕之王：

全球断层领先：看到投票结果了吗？全球票数 NO.1！这意味着在全世界观众眼里，MILLI 的舞台表现力就是这一季的天花板。

孤身闯入五强：在一群南韩本土 Rapper 的包围下，唯一的泰国妹子硬生生杀进决赛。这含金量懂得都懂，真的是凭实力让评委闭嘴，让观众服气！

2026 嘻哈新高度：从泰国的《The Rapper》到韩国的《SMTM》，MILLI 用实力证明了优秀的说唱没有国界。

📅 赛后寄语： 就像 MILLI 自己发的：4th PLACE！这个数字不仅是一个名次，更是她在韩国黑怕史上刻下的名字。恭喜金夏温夺冠，也把最高的敬意给到这位泰国奇迹！

大家快在评论区给 MILLI 留言一个“🏆”，祝贺这位全球人气王开启新篇章！

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