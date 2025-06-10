AIS与泰国国家旅游局 合作，在“你好”项目中欢迎中国游客，提供 AIS LUCKY TOURIST SIM卡，让游客体验泰国魅力，并享受全方位特权

AIS持续支持泰国旅游业，作为泰国国家旅游局（ททท.）“你好”项目的一部分 。该项目旨在庆祝泰中建交50周年，并于2568年5月28日至6月1日期间，欢迎来自中国的旅游业者、媒体和网红到访泰国，以推动旅游业发展，促进国家经济可持续增长 。

借此机会，AIS提供了AIS LUCKY TOURIST SIM预付费SIM卡，专为外国游客设计，提供无限量4G/5G流量 。这旨在方便项目参与者在AIS 5G网络上进行无缝通信、分享体验和获取信息，并在整个旅程中享受满足各种出行方式的优惠 。此外，还提供了近距离体验泰国软实力的机会，包括拉賈丹嫩泰拳體育場门票折扣、考索（Khao Kheow）开放动物园门票折扣、King Power代金券、Central提供的免费饮料和贵宾休息室服务，以及免费旅行保险 。

AIS预付费客户市场部主管本查蓬·坎佩奇女士（นางเบญจพร กำเพ็ชร）表示：“AIS致力于开发网络和数字服务，以满足泰国本地客户和全球游客的需求，通过与各种合作伙伴合作，共同促进国家经济和旅游业的发展 。我们高度重视对旅游、文化的支持以及泰国软实力的推广 。我们非常高兴能在此次活动中欢迎中国游客，并希望大家能充分感受泰国的魅力，同时享受更多特权，让每一次旅程都留下更深刻的印象。”

更多详情，请访问AIS LUCKY TOURIST SIM网站、AIS eSIM TOURIST网站以及AIS 5G官方微博平台 。