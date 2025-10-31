อาลัย มือปราบน้ำดี “พ.ต.ท.อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์” วูบหมดสติ เสียชีวิต เผยเป็นข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 31 ต.ค.2568 พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเสียใจ พ.ต.ท.อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ความว่า

“ขอแสดงความเสียใจ พ.ต.ท.อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร นตท.35 และนักเรียนนายร้อยตำรวจ นรต.51 ที่จากไปขณะปฏิบัติหน้าที่ อย่างไม่มีวันกลับ ขอดวงวิญญาณเพื่อนทิน (สุทิน รังจะโป๊ะ ชื่อสกุลเดิม) จงไปสู่ภพภูมิที่ดีในสวงสวรรค์นะเพื่อน หลับพักผ่อนให้สบาย”

รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ พ.ต.ท.อมรทัศน์ ได้ล้มหมดสติ เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือ และนำส่งรพ. แต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในเวลาต่อมา

ทั้งนี้ พ.ต.ท.อมรทัศน์ เป็นข้าราชการตำรวจน้ำดี ได้รับรางวัลเป็น ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ประจำปี 2565 ด้วย

ขอแสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัว รังวัฒนนานนท์ และขอร่วมไว้อาลัยแด่
พ.ต.ท.อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์ ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

