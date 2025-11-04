ถังน้ำยาแอร์ระเบิด หนุ่มโรงงานดับสลดคาที่ เผยสาเหตุบึ้มสนั่น เมียเปิดใจเศร้า สามีขึ้นไปซ่อมแอร์ แล้วเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นและมีไฟลุกไหม้

เมื่อเวลา 09.00 วันที่ 4 พ.ย.68 พ.ต.ท.ประยุทธ พึ่งเคหา สว.(สอบสวน) สน.ลำผักชี รับแจ้งเหตุถังน้ำยาแอร์ระเบิดและไฟไหม้มีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดภายโรงงานชำแหละโครงไก่ นิคมอุตสาหกรรมบึงโคล่ ซอยสุวินทวงศ์ 39 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. รุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรสถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ

ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 1 คูหา ที่ชั้น 2 บริเวณห้องเครื่อง พบศพนายพล อายุ 35 ปี หัวหน้าพนักงานฝ่ายผลิต สภาพนอนหงายกับพื้น สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ กางเกงยีนต์ขายาวสีน้ำเงิน เสื้อผ้าฉีดขาดมีบาดแผลเหวอะที่ศีรษะและตามร่างกาย ใกล้ที่เกิดเหตุพบถังน้ำยาแอร์ระเบิดเป็นเศษชิ้นส่วน

จากการสอบสวนภรรยาผู้ตายกล่าวว่า เมื่อวานในโรงงานแอร์ไม่เย็น เจ้าของโรงงานให้สามีขึ้นไปซ่อม เนื่องจากสามีมีความรู้เรื่องการซ่อมแอร์อยู่บ้าง วันนี้แอร์กลับเย็นปกติ ก่อนเกิดเหตุสามีขึ้นไปเก็บของใกล้บริเวณดังกล่าว แล้วเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นและมีไฟลุกไหม้ คนงานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ จึงเอาถังน้ำยาเคมีดับไฟทันและพบว่าสามีเสียชีวิตจากแรงระบิดแล้ว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ผู้ตายน่าจะไปแว๊กน้ำยาคืน เนื่องจากแอร์เย็นจัด และเกิดความผิดพลาด ทำให้เกิดระเบิดและเสียชีวิตดังกล่าวให้มูลนิธินำศพส่งชันสูตร รพ.ตำรวจ เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป

