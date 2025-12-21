บช.น. เผยการดูแลจราจรปีใหม่ 2569 คุมเข้ม 7 วันอันตราย ตรวจพร้อมใช้โดรนตรวจสภาพการจราจรจุดเคาท์ดาวน์ 3 จุดใหญ่รอบกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. มอบหมาย พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผบช.น.รับผิดชอบงานจราจร เปิดเผยข้อมูลการดูแลจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ถือเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะสังสรรค์ และท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งอาจส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 บช.น.จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำรวจและเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่พี่น้องประชาชนสำหรับเดินทางกลับภูมิลำเนา ดังนี้
ช่วงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 – 22 ธ.ค.68 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ตรวจสอบความพร้อมของรถ แก้ไขปัญหาทางกายภาพ สภาพพื้นผิวการจราจร จุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 29 ธ.ค.68 เตรียมกำลังพล จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำจุดสำคัญในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น และประชาสัมพันธ์เส้นทางหลัก เส้นทางสำรอง ให้ประชาชนทราบ
ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค.68 – 5 ม.ค.69 บช.น.ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เทศกาลปีใหม่ 2569 จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว รถยกหรือรถลากจูง และเปิดช่องทางเดินรถพิเศษ (Reversible Lane) ในช่วงเวลาเร่งด่วน ในทิศทางที่มีปริมาณรถหนาแน่น ในวันที่ประชาชนเดินทางไป-กลับ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ในข้อหาหลัก 10 รสขม 5 เน้นหนัก เร็ว เมา หมวก เข็มขัด ย้อนศร
ทั้งนี้ บช.น. จะใช้โดรนในการตรวจสภาพการจราจรโดยรอบเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการจราจรให้มีความคล่องตัวและเหมาะสมกับพื้นที่ วันที่ 26 ธ.ค. 2568 ในห้วงเวลา 15.00 – 20.00 น. ตรวจสภาพการจราจรในเส้นทางออกนอกเมือง 4 สายหลัก ได้แก่ ทิศเหนือ (ถนนวิภาวดีรังสิตขาออก), ทิศใต้ (ถนนพระรามที่ 2 ขาออก), ทิศตะวันออก (ถนนบางนา – ตราดขาออก) และทิศตะวันตก (ถนนบรมราชชนนี – เพชรเกษมขาออก)
วันที่ 31 ธ.ค. 2568 เวลา 16.00 – 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตรวจสภาพการจราจรบริเวณโดยรอบ การจัดกิจกรรม งาน Countdown 2569 ใน 3 สถานที่ ดังนี้ (1) CentralwOrld Bangkok Countdown 2026 (2) Amazing Thailand Countdown 2026 ไอคอนสยาม (3) Asiatique’s Thailand Countdown 2026 สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม แนะนำให้เดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะ และขอความร่วมมือไม่นำรถทุกชนิด ไปจอดบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาต่าง ๆ เช่น สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สะพานสาทร) เป็นต้น เนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 12 ธ.ค.69 อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอย่างปลอดภัย จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนได้อย่างปลอดภัย บช.น. มีความห่วงใย ขอให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 โดยตรวจสภาพความพร้อมของยานพาหนะ ศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง และพักผ่อนให้เพียงพอ ทั้งนี้ กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สามารถแจ้งสายด่วน 191 หรือสอบถามเส้นทางสภาพการจราจร สายด่วน 1197