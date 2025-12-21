ตำรวจ สืบ บก.น.2 ร่วมกับ สืบสวน สายไหม บุกบ้านรวบ “ธงชัย” ไรเดอร์หัวร้อนวัย 44 ปีแทงหนุ่มน้อยเสียชีวิต บิดจยย.หนีไปสมุทรปราการ อ้าง เพราะไม่เข้าใจกัน ไม่รู้อายุแค่ 16

วันที่ 21 ธ.ค.2568 จากเหตุการณ์เศร้า หนุ่มไรเดอร์หัวร้อนใช้มีดปลายแหลมแทงเด็กหนุ่ม อายุ 16 เสียชีวิต บริเวณปากซอยสายไหม 74 แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีขาว ทะเบียน 9 ขก 7206 กทม.หลบหนีไป ซึ่งมีคลิปพลเมืองดีบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุและขณะขี่รถหลบหนีเป็นหลักฐานชัดเจน

ความคืบหน้าคดีนี้ เมื่อเวลา 16.00 น. พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ มีสวัสดิ์ รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ.อธิบดี เสริมสุข ผกก.สส.บก.น.2 พ.ต.อ.ธณัฐพงศ์ กิรัมย์ ผกก.สน.สายไหม พ.ต.ท.ดิษยเดช ยิ้มแย้ม รอง ผกก.สส.สายไหม พ.ต.ท.ธนภัทร กำลังแรง สว.สส.บก.น.2 พ.ต.ท.ไพจิตร นุสีวอ สว.สส.สน.สายไหม

พ.ต.ท.ชนันท์ธัช แก้วทอง รอง ผกก.สส.บก.น.2 พ.ต.ท.ปฏิญญา มณีโชติ สว.กก.สส.บก.น.2 พ.ต.ท.กรณ์วรรัตน์ พรมสวรรค์ สว.กก.สส.บก.น.2 พ.ต.ต.ธนภัทร กำลังแรง สว.กก.สส.บก.น.2 กำลังชุดสืบสวน บก.น.2 และ สน.สายไหม

ร่วมกันเข้าปิดล้อม บ้านพักในพื้นที่ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ก่อนบุกเข้าจับกุมตัว นายธงชัย หรือกบ อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีที่ จ.1841/2568 ลงวันที่ 21 ธ.ค.2568 ในข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา, พกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร” พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีขาว ทะเบียน 9 ขก 7206 กทม. เสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุ รองเท้าผ้าใบเปื้อนเลือด 1 คู่

จากนั้นนำตัวกลับมาสอบสวน โดยนายธงชัย อยู่ในสภาพอิดโรย อ้างว่า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมาก ตนไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นเด็ก ปัญหาเกิดจากการไม่เข้าใจกัน เข้าใจกันไม่ลง น่าจะคิดกันสักนิดนึงก่อนที่จะลงมือ อยากบอกกับครอบครัวผู้เสียชีวิตว่า พูดตรงๆ ว่ารู้สึกเสียใจมาก ก่อนตำรวจนำตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากล่าวหาและควบคุมตัวไว้ก่อนส่งฝากขังศาลอาญามีนบุรี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

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