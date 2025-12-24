ตม.3 เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ปล่อยแถวคริสต์มาส-ปีใหม่ กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ
ไม่ปล่อยใช้ไทยเป็นทางผ่าน สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

วันที่ 24 ธ.ค. 2568 ที่วัดใหญ่ไชยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญลักษม์ ผบช.สตม. สั่งการให้ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ รอง ผบช.สตม. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวอำนวยความสะดวกและป้องปรามอาชญากรรมในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2569 ของ บก.ตม.3 โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว และ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีด้วย

สตม. ได้กำหนดให้มีการปล่อยแถวอำนวยความสะดวกและป้องปราบอาชญากรรมในช่วงวันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.68 ถึงวันที่ 4 ม.ค.69 (12 วันอันตราย) ซึ่งเป็นห่วงที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมเคานต์ดาวน์ ส่งผลให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อาจเป็นโอกาสให้กลุ่มบุคคลหรือมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุอาชญากรรม อันอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความสงบเรียบร้อยของสังคม

โดย บก.ตม.3 ได้กำหนดแนวทางการป้องปรามและสกัดกั้นอาชญากรรมเชิงรุก มีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ มุ่งเน้นการตรวจสอบ และเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทำผิดของคนต่างด้าว เน้นการตรวจสอบการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการพำนักเกินกำหนด (Overstay)

รวมถึงการก่ออาชญากรรมข้ามชาติในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการเพิ่มความถี่ในการออกตรวจในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดกิจกรรม และจุดรวมกลุ่มของประชาชน นักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมดำเนินการอำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้หลักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวและการพำนักอาศัย อันเป็นการสนับสนุนนโยบายด้านความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในช่วงเทศกาลสำคัญ


ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร. ได้กำชับให้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามคนต่างด้าวที่แฝงตัว ปะปนเข้ามากระทำความผิด อันเป็นภัยต่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ซึ่งการดำเนินการอย่างจริงจังจะช่วยรักษาภาพลักษณ์ของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและขอประชาสัมพันธ์

หากประชาชนพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด สามารถแจ้งข้อมูลมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หรือ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่ หรือเว็บไซต์ www.immigration.go.th

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แฮ็กซูเปอร์มาร์เก็ต ฝรั่งเศสเร่งล่ามือแฮ็กทำไฟไหม้-อาหารบูดทั้งห้าง
2

พนักงานโรงแรม อ้างอาจารย์ทำวิจัยเพศวิถีฯ ลวงนร.ส่งภาพ-คลิปลับ
3

จับคู่รักแสบ ตระเวนเช่ากระเป๋าแบรนด์เนม ก่อนเอาไปจำนำต่อ เหยื่อเพียบ เสียหายกว่า 5 ล้าน
4

จุฬาฯ ประกาศเกียรติคุณนิสิตนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ชื่นชมนิสิต คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง
5

สบส. แนะเช็ก 5 ข้อ ก่อนเลือก สถานดูแลผู้สูงอายุ ใบอนุญาต-ระบบฉุกเฉินต้องพร้อม
6

ตำรวจค้นบ้าน อำนาจ รื่นเริง ไม่พบใช้สารเสพติด เจ้าตัวโต้ แค่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ส่วนยาเสพติดไม่ได้ยุ่งแล้ว
7

แนะ “3 Re” แนวทางฟื้นธุรกิจหลังน้ำท่วม ให้พร้อมเดินหน้าต่ออย่างยั่งยืน
8

ร.ย.ส.ท.สรุปแล้ว โกคาร์ต ‘น้องพายุ’ เครื่องยนต์ไม่ถูกต้องตามกฎ ผู้จัดเครียด-เข้าโรงพยาบาลไปแล้ว
9

ชื่นมื่น! 2 ผู้นำไทย-สวิตเซอร์แลนด์ กระชับสัมพันธ์ ขยายการค้า-ลงทุน ร่วมมือทุกมิติ
10

颠覆经典！Baifern Pimchanok 挑战分饰双胞胎《影子姐妹 2026》！坦言演双胞胎演到拍完关门！保票楼梯名场面火辣过瘾！