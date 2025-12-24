ยิงสนั่นคลองเตย ตร.ถูกยิงเจ็บ ชาวบ้านโดนลูกหลงอีก 2 ผู้ต้องสงสัยไหวตัว หนีไปได้
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 24 ธ.ค.68 พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5, พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5 สั่งการให้ พ.ต.อ.ปณิธิ ชาอุ่น ผกก.สน.ท่าเรือ ตรวจสอบเหตุยิงกันได้รับบาดเจ็บ บริเวณริมทางเดินหน้าบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ล็อก 4-5-6 เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กทม.
จากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ทราบชื่อคือ น.ส.ดาริน (ขอสงวนนามสกุล) ถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวา จึงนำส่ง รพ.กลาง, น.ส.เขมนิกา (ขอสงวนนามสกุล) ได้รับบาดเจ็บบริเวณก้นขวา จึงนำส่ง รพ.เจริญกรุง และ ร.ต.ต.ไพบูลย์ ชนูนันท์ รอง สวป.สน.ท่าเรือ ถูกยิงเข้าที่นิ้วได้รับบาดเจ็บ
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายบุรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) เป็นผู้ต้องหาตามเป้าหมายเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีอาวุธปืน ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเข้าตรวจค้น แต่ไหวตัวทันจึงใช้อาวุธปืนยิงใส่จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ก่อเหตุยังถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ขาด้วย ก่อนหลบหนีไปบริเวณถนนรถไฟสายเก่า ทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย