ตำรวจ ปคม.รวบหนุ่มอังกฤษ วัย 26 ปี หนีคดีทำร้ายร่างกายภรรยา ก่อนจะหลบหนีมาซ่อนตัวที่ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2568 พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม. พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม., พ.ต.ท.ประเวศน์ แสงพรหม สว.กก.3 บก.ปคม. จับกุม นายนิโคลัส อายุ 26 ปี สัญชาติอังกฤษ ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1405/2568 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2568
ข้อหา “กระทําพฤติกรรมควบคุมหรือบังคับขู่เข็ญบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดฯ ฐานการใช้สารพิษหรือวัตถุอันตรายโดยเจตนาฯ ฐานทําร้ายร่างกายที่ก่อให้เกิดอันตรายและฯ ฐานทําลายทรัพย์สินฯ และฐานได้ทําร้ายร่างกายด้วยการทุบตีฯลฯ” โดยจับกุมตัวได้ริมถนน ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ขณะที่ นายนิโคลัส ยังใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษ ได้ก่อเหตุกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายภรรยาของตนเอง โดยการใช้ปืนบีบีกัน หรือ สิ่งเทียมอาวุธ และ แก้วน้ำทุบตี รวมถึงยังนำยาชนิดเม็ดประเภทต่าง ๆ กว่า 1 ร้อยเม็ด กรอกใส่ปากของภรรยาตนเอง ก่อนจะหลบหนีไป
ต่อมาหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติ สหราชอาณาจักร หรือ NATIONAL CRIME AGENCY (NCA) สืบทราบว่า ปัจจุบัน นายนิโคลัส ได้หลบหนีคดีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2565 จึงประสานข้อมูลมายังตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ให้ช่วยติดตามจับกุมตัว
หลังรับเรื่อง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กก.3 บก.ปคม. จัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแส จนกระทั่งนำมาสู่การตามจับกุมตัวได้ดังกล่าว
สอบสวน นายนิโคลัส ให้การปฏิเสธ เบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานอัยการ ดำเนินการส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับประเทศอังกฤษต่อไป