ตร.ไซเบอร์ บุกทลายเครือข่าย 2 เว็บพนันออนไลน์ จับ 5 แอดมิน 2 บัญชีม้า ใน กทม.-อุบลฯ พบสมาชิกหลักหมื่น เงินสะพัดปีละ 100 ล้านบาท
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 26 ธ.ค. 2568 ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เมืองทองธานี พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท. พล.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. ร่วมแถลงปฏิบัติการทลาย 2 เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. สั่งการให้ บช.สอท. ดำเนินการเร่งรัดสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์
โดยเฉพาะการกวาดล้างปราบปรามกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ การกวาดล้างปราบปรามการพนันออนไลน์ และการเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการมอมเมาประชาชนและเยาวชนและทำลายเศรษฐกิจของประเทศ
เครือข่ายที่ 1 ตำรวจชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 ตรวจสอบพบเว็บไซต์ “pgz168” ลักลอบเปิดให้บริการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ หวย สล็อต พนันฟุตบอลต่างประเทศ บาคาร่าและพนันอื่นๆ อีกหลายชนิด มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคาร มีสมาชิกผู้เล่นกว่า 10,000 คน มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
จึงทำการสืบสวนทราบว่า เว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว มีฐานที่ตั้ง จำนวน 2 จุด อยู่ในโครงการบ้านเอื้ออาทรย่านสายไหม กรุงเทพฯ จึงรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดขอนแก่นออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในการกระทำผิดและขออนุญาตศาลอาญาออกหมายค้นเป้าหมายทั้ง 2 จุด
ต่อมา พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 ร่วมกับ พ.ต.อ.ลักษณ์ปกรณ์ ลูกรักษ์ ผกก.3 บก.สอท.3 นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย
โดยจุดแรกค้นบ้านเลขที่ 32/25 อาคาร 32 เข้าจับกุม น.ส.ฐิติพร สังขกร อายุ 23 ปี ทำหน้าที่แอดมิน พร้อมตรวจยึดโน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร 1 เล่ม
จุดที่ 2 ค้นบ้านเลขที่ 56/43 อาคาร 56 เข้าจับกุมนายวชิระ ไตรทอง อายุ 28 ปี และ น.ส.พรนภา งอกงาม อายุ 23 ปี ทำหน้าที่แอดมิน พร้อมตรวจยึด โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 1 คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง แท็บเล็ต 1 เครื่อง และเราท์เตอร์ไวไฟ 1 เครื่อง
เบื้องต้นสอบสวนทั้งสามคนให้การยอมรับว่า ทำหน้าที่แอดมินเว็บไซต์คอยให้บริการตอบแชทลูกค้าและทำหน้าที่เติมเครดิตและโอนเงินคืนลูกค้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยได้ค่าจ้าง จำนวน 12,000 บาทต่อเดือน
นอกจากนี้ ชุดสืบสวนยังสามารถติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ ที่ทำหน้าที่บัญชีม้า และทำหน้าที่นำบัญชีธนาคารรับ ฝาก และถอนเงินให้แก่เว็บพนันดังกล่าวได้อีก 2 ราย
โดยตำรวจดำเนินคดีทั้ง 5 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต” นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวต่อว่า ส่วนเครือข่ายที่สอง พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.2 พ.ต.ต.ชัยโชติ ศรีวรขาน สว.กก.2 บก.สอท.1 พร้อมขุดสืบสวน กก.2 บก.สอท.2 นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลแขวงอุบลราชธานี ที่ ค.55/2568 ค้นบ้านเลขที่ 11 ซอยสรรพสิทธิ์ 12 ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เข้าจับกุมนายอดิศร มูลศรี อายุ 25 ปี พร้อมตรวจยึดของกลาง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง หลังสืบทราบว่า เป็นแอดมินให้กับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ “123hengheng” มีสมาชิกผู้เล่นกว่า 2,000 คน มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 4 ล้านบาทต่อปี สอบสวนเบื้องต้นนายอดิศรให้การยอมรับว่าได้รับค่าจ้างในการทำงานเป็นแอดมินเดือนละ 9,000 บาท
จากนั้นจึงขยายผลไปจับกุมนายชัยยา ละออเหล่า อายุ 30 ปี แอดมินเว็บไซต์เดียวกัน ที่บ้านเลขที่ 25/2 ซอยสรรพสิทธิ์ 8 ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พร้อมของกลาง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ซึ่งเป็นผู้ชักชวนให้นายอดิศรเข้ามาทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์
เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีทั้งสองในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต”