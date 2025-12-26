รวบหนุ่มกลัดมัน! บุกเข้าบ้าน สาววัย 20 ขณะนอนหลับ ใช้มีดจี้ บังคับขืนใจ ด้านเจ้าตัวยังปากแข็งปฎิเสธ ตรวจพบประวัติติดคุกคดียาเสพติดหลายครั้ง
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งกสรให้ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป.พ.ต.ท.จิรยุทธ์ ชัชรินทร์กุล สว.กก.5 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายอภิชาต อายุ 30 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ จ.298/2568 ลงวันที่ 16 ธ.ค. ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น, บุกรุกเคหะสถานในเวลากลางคืน โดยมีอาวุธ” ได้บริเวณริมถนนพื้นที่ ม.3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา นายอภิชาต ได้ก่อเหตุบุกเข้ามาในบ้านพัก น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 20 ปี พื้นที่ อ.กุยบุรี ขณะนั้นผู้เสียหายนอนหลับพักผ่อนอยู่ภายในบ้านเพียงลำพัง
ผู้ต้องหาสบโอกาสบุกเข้าไปในบ้าน ก่อนจะใช้อาวุธคล้ายมีดมาจี้บังคับ ทำให้ น.ส.เอ เกิดความหวาดกลัว ก่อนลงมือขืนใจกระทำชำเราจนสำเร็จความไคร่ จากนั้นได้รีบหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมให้การว่า ผู้ต้องหาเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันกับตน มีประวัติติดยาเสพติด เคยถูกจับอยู่บ่อยครั้ง ที่ผ่านมามักพูดจาล่วงเกินตนอยู่เสมอ แต่ไม่คิดว่าจะกล้ามาทำแบบนี้ จึงอยากให้ทางตำรวจช่วยติดตามมาดำเนินคดี
ต่อมาเจ้าหน้าที่ทราบว่า นายอถิชาต หลบเข้าอยู่ในพื้นที่ อ.ปราณบุรี จึงเข้าจับกุมตัวได้ เบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ แต่เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่ง สภ.กุยบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป