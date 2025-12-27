เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางชัน บุกรวบหนุ่มเขมร คาห้องเช่า หลังเตรียมพกปืน-ระเบิด นำไปถล่มคู่อริคืน แก้แค้นหลังถูกมีดไล่ฟันมา
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อม พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น.ดูแลงานสืบสวน พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พ.ต.อ.นิภพล สุขนิยม รอง ผบก.น.4, พ.ต.อ.ธัญญพัทธ์ บุญสุข ผกก.สส.บก.น.4, พ.ต.อ.กฤติเดช ภูมิธเนศ ผกก.สน.บางชัน ชุดสืบสวน สน.บางชัน
ร่วมกันจับกุม นายโกเอียง โมอึน (MR.KOEMHEANG MOEUN) อายุ 38 ปี สัญชาติกัมพูชา พร้อมของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก วัตถุระเบิดพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำ 1 ลูก ประทัดอีกจำนวนมาก
โดยจับกุมได้ห้องเช่าไม่ทราบเลขที่ ภายในซอยสุเหร่าคลองหนึ่ง 11 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากมีการสอบสวนพบว่า นายโกเอียง มีการพกอาวุธปืน ระเบิดเพลิงจำนวนมาก ไว้ห้องเช่าไม่ทราบเลขที่ จึงลงพื้นที่ทำการตรวจสอบจนพบของกลางดังกล่าว ขณะที่เจ้าตัวอ้างว่าเอาไว้ใช้กับคู่กรณีที่มีเรื่องกันก่อนหน้านี้ หลังตนเองถูกเอามีดไล่ฟัน จึงเตรียมอาวุธกลับมาแก้แค้น
เบื้องต้นแจ้งข้อหา 1. มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 3. ขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บางชัน ดำเนินคดีตามกฎหมาย