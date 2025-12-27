เยาวชนวัย 16 ปี โมโหถูกชายรุ่นพ่อวัย 53 ตักเตือนเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้มีดจ้วงแทง 2 ครั้งสาหัส คาวัดบรมนิวาส ก่อนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 27 ธ.ค.2568 ส.ต.ท.วันเฉลิม ผลพัฒนา ผบ.หมู่ กองร้อย1 กก.ควบคุมฝูงชน2 หน.ชุดตอบโต้04 รับแจ้งเหตุชายถูกทำร้ายด้วยอาวุธมีด ได้รับบาดเจ็บสาหัส บริเวณวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จึงรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนเดินทางไปตรวจสอบ พร้อม พ.ต.อ.ศิริชาติ จันทร์พรมมา ผกก.สน.ปทุมวัน พ.ต.ท.ศักดิ์ชัย อยู่รักษ์ รอง ผกก.ป.สน.ปทุมวัน
และ พ.ต.ท.พงศ์วุฒิ ระดาเสริฐ สวป.สน.ปทุมวัน อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุ พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อ นายกฤษณรัตน์ ร่วมเจริญ อายุ 53 ปี สวมเสื้อยืดคอกลม กางเกงยีนส์ขายาว มีบาดแผลถูกแทงบริเวณชายโครงซ้าย 1 แผล และรักแร้ซ้าย 1 แผล รวม 2 แผล อาการสาหัส
เจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน ทำการปั๊มหัวใจ (CPR) ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และห้ามเลือด ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียว แต่ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็น เยาวชนชาย อายุ 16 ปี นั่งรอมอบตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุให้การว่าอาศัยอยู่ใกล้วัดบรมนิวาสฯ และถูกผู้เสียชีวิตว่ากล่าวตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความไม่พอใจ ก่อนใช้อาวุธมีดก่อเหตุทำร้ายจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันและปราบปราม สน.ปทุมวัน ได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวน สน.ปทุมวัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขั้นตอนคดีเยาวชนต่อไป