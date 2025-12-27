ตำรวจกองปราบฯ บุกรวบรวบหนุ่มรับจ้างโกนหัว ห่มจีวร ปลอมตัวเป็นเจ้าอาวาสวัดดัง ไปเปิดบัญชีให้แก๊งโจรต้มตุ๋นถอนเงินเกลี้ยงบัญชี
วันที่ 27 ธ.ค.2568 พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.กิติบดินทร์ กิมเซียะ,พ.ต.ต.ชนกันต์ บุรผากา สว.กก.5 บก.ป. เข้าจับกุม นายมานพ อายุ 54 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1472/2562 ลงวันที่ 24 ก.ย.2562 โดยจับกุมได้ในพื้นที่ หมู่ 1 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
การจับกุมคดีนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งหนึ่งว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพวางแผนจ้างวาน นายมานพ ผู้ต้องหารายนี้ ให้โกนหัว โกนคิ้วนุ่งห่มจีวรปลอมตัวเป็นเจ้าอาวาสใน จ.นครปฐม และ จ.จสุพรรณบุรี โดยเลือกเจ้าอาวาสที่มีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้าน จากนั้นได้พาไปถ่ายรูปเพื่อนำไปใช้จัดทำ หนังสือสุทธิพระปลอม ก่อนนำเอกสารปลอมไปยื่นขอเปิดบัญชีธนาคารเล่มใหม่กับธนาคาร อ้างว่าสมุดเล่มเก่าหายจนเจ้าหน้าที่หลงเชื่ออนุมัติให้เปิดบัญชีได้
หลังจากได้บัญชีใหม่มาแล้ว กลุ่มคนร้ายได้ทำการโอนเงินจากบัญชีเดิมที่มีอยู่จริงของพระรูปนั้นเข้ามายังบัญชีที่ นายมานพ ที่สวมรอยเพิ่งจะเปิดใหม่ แล้วรีบถอนเงินสดออกจากระบบทันทีจนเกลี้ยงบัญชี พบความเสียหายกว่า 1.8 ล้านบาท จนกระทั่งตามจับกุมตัวผู้ต้องหาได้
สอบสวนนายมานพ รับสารภาพว่า ขณะนั้นทำอาชีพขายเครื่องกรองน้ำ และขายของไม่ค่อยดี ไม่มีเงินใช้จ่าย ประกอบกับมีผู้ร่วมขบวนการอีก 2 รายมาชักชวนให้ปลอมเป็นพระไปเปิดบัญชีธนาคารได้รับค่าจ้าง 20,000 บาท ก่อนหลบหนีไปซ่อนตัวทำงานรับจ้างนานกว่า 10 ปี จนกระทั่งถูกตามจับกุมได้ โดยแจ้งข้อหา ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันลักทรัพย์ ,ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ โดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป